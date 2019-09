Barbara d’Urso e Ghali, selfie su Instagram/ “Ho scoperto che sua madre Amel…”

Barbara d’Urso e Ghali in un selfie affettuoso su Instagram. Lo ha pubblicato proprio la conduttrice di Canale 5, che ha svelato anche un retroscena. La madre del cantante è una sua fan, e allora ha deciso di dedicare proprio alla mamma di Ghali il suo post sui social. «Un bacio ad Amel, la mamma di @ghali, che ho scoperto essere una mia fan scatenata! Sono felicissima di sapere che mi segue tutti i giorni!», ha scritto Barbara d’Urso nella didascalia. I fan curiosi si sono chiesti quale sia stata l’occasione nella quale c’è stato lo scatto con Ghali. Il post ha suscitato tanti commenti e non tutti sono teneri nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso. «Meravigliosi» e «bellissimi», scrive qualcuno. Ma ci sono anche critiche: «Non sa più con chi farsi le foto per avere i complimenti..Non si possono guardare tutti e due..», scrive un utente. «Ma la smetti di lodarti da sola??..Ma davvero, sei oltre ogni misura di sopportazione…», aggiunge un altro.

BARBARA D’URSO E GHALI, SELFIE SU INSTAGRAM. E MARA VENIER…

Da tempo si parla invece della rivalità tra Barbara d’Urso e Mara Venier, le due “regine della domenica”. Le due in passato si sono scambiate delle frecciatine, ma ora la situazione è cambiata. Pare che le due conduttrici abbiano deciso di deporre le armi e frenare la rivalità. Ad esempio, a causa della sovrapposizione dei due programmi della domenica, Domenica Live modificò l’orario di inizio del programma per far cominciare il talk di Barbara d’urto pochi minuti prima della fine di Domenica In. Ora la situazione è cambiata, anche perché la sera c’è pure Live Non è la d’Urso. E dunque la rivalità non c’è più. Lo ha confermato “zia Mara” che ha raccontato di aver incontrato Barbara d’Urso in treno. «Abbiamo viaggiato nello stesso vagone: ci siamo subito date un bell’abbraccio. Siamo amiche! La nostra è stata una competizione sana ed entrambe ci abbiamo giocato», ha raccontato a NuovoTv.





