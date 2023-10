“Barbara d’Urso esce con Briatore e si prepara a Sanremo 2024″/ Indiscrezione choc: “È nei piani di Amadeus”

Barbara d’Urso al Festival di Sanremo 2024 dopo l’addio a Mediaset?

Da quando è stato annunciato il suo addio a Pomeriggio 5, i fan di Barbara d’Urso continuano a chiedersi dove e quando la rivedranno in TV. La conduttrice, d’altronde, negli ultimi mesi ha alimentato questa curiosità parlando di nuovi progetti in arrivo e facendosi vedere in giro per l’Europa. Ora a lanciare non una, ma ben due indiscrezioni bomba è Novella 2000. Il settimanale diretto da Roberto Alessi svela che Barbarella sarebbe pronta a coronare un suo grande sogno: calcare il palcoscenico di Sanremo.

La conduttrice non ha mai fatto mistero di voler condurre il festival, tanto che in un’intervista a TV Sorrisi e canzoni di qualche anno fa dichiarava: “Mi piacerebbe molto fare Sanremo, ma sono ancora piccola. Per ora c’è Carlo Conti che sta facendo un lavoro super. Se lui dovesse stancarsi, io sono pronta e lo farei proprio come lui, pop al punto giusto”. Pare che ora sia stata messa in moto la macchina che la porterà proprio al fianco di Amadeus.

“Pare (pare) che il suo agente Lucio Presta, lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara.” si legge su Novella. Solo qualche tempo fa era Dagospia a lanciare l’indiscrezione, poi però smentita da Giuseppe Candela che aveva scritto: “Non è nei piani del direttore artistico”. Pare tuttavia che le cose negli ultimi mesi siano cambiate, grazie soprattutto all’intercessione di Lucio Presta.

Ma le indiscrezioni bomba su Barbara d’Urso non si fermano qui. È ancora Novella 2000 a scrivere che la conduttrice e Flavio Briatore si starebbero frequentando senza dare troppo nell’occhio. “Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l’esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani. – si legge sul settimanale – Barbara era palesemente con Briatore, che dopo la dieta a intermittenza ha ritrovato una forma che ce lo ricorda a trent’anni e tutte le donne di mezzo mondo impazzivano per lui.” Una frequentazione che non andrebbe tuttavia ancora chiamata ‘storia d’amore’, “ma gli amici di lui soprattutto, si augurano possano presto trovarsi: ‘Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta’, ci dicono.”











