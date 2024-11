Flavio Briatore e il retroscena sul rapporto con Elisabetta Gregoraci: come stanno le cose

A distanza ormai di diversi anni dalla fine del loro matrimonio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono raccontati in diverse occasioni, chiarendo come il rapporto tra di loro sia rimasto ottimo anche dopo la decisione di dirsi addio. Intervistata di recente da Caterina Balivo a La volta buona, Elisabetta Gregoraci ha raccontato alcuni dettagli riguardo al rapporto con l’ex marito:

“Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati, ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo, non ci siamo mai allontanati davvero” ha chiarito la conduttrice originaria di Soverato sul legame con l’ex marito. Un rapporto speciale che a distanza di anni in qualche modo prosegue tra i due, anche per il bene del figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si risposano? Smentita l’ipotesi

Dopo il recente addio della showgirl all’ex fidanzato Giulio Fratini, si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, con l’imprenditore che stando a una ricostruzione di Oggi avrebbe giocato un ruolo chiave nella fine della relazione con il più giovane collega. Nessuna volontà però di tornare insieme unisce Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci, come chiarito da lui: “Non vogliamo risposarci, anche se saremo sempre famiglia” ha spiegato allontanando le voci.

In passato Flavio Briatore si era lasciato andare ad alcune curiose rivelazioni su Elisabetta Gregoraci, ricordando l’inizio del loro rapporto: “Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove è, c’è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei, alla fine hai fatto una carriera bellissima però…”.