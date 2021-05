Barbara D’Urso fidanzata con Francesco Zangrillo?/ “Notizie false su di me”

Arriva in diretta a Pomeriggio 5 la replica di Barbara D’Urso al gossip sul suo presunto nuovo amore. Di recente, Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale la conduttrice avrebbe un nuovo fidanzato, tale Francesco Zangrillo. Peccato che, pur senza far nomi, la D’Urso abbia deciso di smentire personalmente la notizia. Lo ha fatto nel finale della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 13 maggio, quando parlando di amori e fidanzamenti, ha chiesto a Vladimir Luxuria se fosse impegnata sentimentalmente. Quando l’opinionista ha replicato “Mi fidanzerò quando lo farai tu”, la D’Urso ha risposto “Ora che mi fidanzo io… ci vogliono almeno 10 anni!”

Barbara D’Urso risponde alle indiscrezioni: “Sono single”

E se questa dichiarazione non bastasse a smentire le voci sul suo presunto fidanzamento con questo affascinante uomo, che Alessi ha descritto come “Bello, alto, biondo, […] divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”, Barbara D’Urso è tornata poi sull’argomento con una stoccata. Dopo aver insinuato una frequentazione per la Luxuria, Barbara ha allora dichiarato “Dici che è una notizia falsa come quelle che dicono su di me?” Infine, salutando i suoi ospiti non fidanzati, ha concluso “Siamo una banda di single!”

