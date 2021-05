Francesco Zangrillo nuovo fidanzato di Barbara D’Urso?/ Bomba di Alessi “Da tempo…”

Barbara D’Urso ha trovato l’amore? Di gossip sui presunti nuovi fidanzati della conduttrice di Canale 5 in questi anni ce ne sono stati tantissimi, l’ultimo arriva da un noto giornalista che ben la conosce: Roberto Alessi. Attraverso le pagine di Novella2000, il direttore, spesso ospite della D’Urso nei suoi salotti televisivi, annuncia che Barbara avrebbe effettivamente trovato un nuovo amore e ne svela anche il nome: Francesco Zangrillo. Nulla a che fare, però, con con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano che spesso abbiamo visto in TV negli ultimi mesi: Francesco pare non appartenga affatto al mondo della Tv e dello spettacolo.

Barbara D’Urso fidanzata con Francesco Zangrillo? “Bello, alto, biondo e divorziato”

“Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single.” ha annunciato Roberto Alessi attraverso le pagine di Novella2000. Così ha svelato che lui è pazzo della conduttrice: “Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato.” E non è mancata una breve descrizione: “Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo, ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”. Ma come replicherà la D’Urso? Confermerà la relazione?

