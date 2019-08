Barbara d’Urso, foto con i figli Emanuele e Giammauro/ “Noi per sempre, la mia vita”

Le mani di due uomini intrecciano quella di Barbara d’Urso nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram. Ma non si tratta di due uomini qualsiasi, bensì dei suoi figli: Giammauro ed Emanuele Berardi. “Tre mani che si stringono. Le mie e le loro. Per sempre. La vita” scrive la d’Urso su Instagram, nella didascalia che accompagna lo scatto che mostra solo le mani dei suoi figli. D’altronde, Barbara ha più volte sottolineato come i suoi figli non amino apparire in tv o sui media, scelta che lei ha sempre rispettato. E infatti, anche in questa occasione, evita di mostrarne i volti. Tuttavia ha voluto in questo modo celebrare la gioia di essere di nuovo tutti insieme (ricordiamo che Emanuele fa il regista ed è sempre in giro per il mondo, mentre Giammauro fa il chirurgo in America).

Barbara d’Urso, critiche e complimenti per la foto con i figli

Barbara d’Urso queste vacanze estive le trascorrerà dunque con i suoi figli, Giammauro ed Emanuele Berardi. Oltre al dolce scatto non ci sono però ulteriori informazioni su questo incontro. Intanto sul web, la foto ha scatenato disparate reazioni. Molti si sono complimentati con la conduttrice per questa foto ricca d’amore, con commenti come “Come vivere in una sola foto mille emozioni questo è l’amore che dura per tutta la vita”. Eppure, anche in un caso come questo, non mancano le critiche. “Questa è l’unica foto vera che hai messo nel tuo profilo” scrive un utente non proprio fan della conduttrice. Una critica che, tuttavia, si disperde tra i tantissimi commenti positivi.





