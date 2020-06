Barbara d’Urso ha fatto infuriare vertici Mediaset?/ “La dirigenza non ha gradito…”

Pubblicità

Barbara d’Urso nei guai con i vertici Mediaset? Nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo possibile ridimensionamento a favore dell’arrivo di Alfonso Signorini ma oggi si torna a farlo perché sembra ci siano novità in merito e, soprattutto, sulle possibili cause della rottura tra i tanto amati vertici a cui spesso fa riferimento la conduttrice, ovvero una serie di problemini che rischiano di far saltare il famoso caffeuccio domenicale e, magari, anche quello in prime time. Nei giorni scorsi Barbara d’Urso ha annunciato che il suo Grande Fratello Nip ci sarà ma nei corridoi Mediaset si continua a parlare dell’arrivo di Alfonso Signorini alla conduzione di questa versione e anche di quella vip e anche di Domenica Live ma senza staffetta con la conduttrice ma in solitaria in un blocco pomeridiano al fianco delle soap tanto amate dal pubblico di Canale5.

BARBARA D’URSO RIDIMENSIONATA A FAVORE DI ALFONSO SIGNORINI

A chi ha chiesto informazioni su Barbara d’Urso a TvBlog loro hanno risposto lasciando intendere che non si tratta di “farla fuori ma di ridimensionarla”, ma per quale motivo? “Pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi. Signorini nuova d’Urso? Dal punto di vista degli impegni sì”. Al momento al conduttrice non ha ancora detto la sua ma non è detto che nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, unico programma ancora in onda con la sua conduzione, non dica la sua ricordando ai suoi fan tutti gli appuntamento previsti nella prossima stagione televisiva…



