Barbara D’Urso incinta, foto vintage con l’ex Mauro Berardi/ “La felicità è tutta lì”

Pubblicità

“Settembre 1988, la felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”. Con una foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram, Barbara D’Urso ricorda uno dei momenti più belli della sua vita. Si tratta di una foto inedita della sua seconda gravidanza e infatti, sotto la “stella rosa” della maglia che cita anche nella didascalia si nasconde un bellissimo pancione, dal quale sarebbe poi uscito il suo secondo figlio, Emanuele, nato due anni dopo Giammauro. ” #vintage #ricordi #amorepuro #mamma #pertuttalavita #colcuore” sono infatti gli hashtag che usa la conduttrice di Canale 5 per sottolineare il sentimento che la lega ai suoi due figli, partendo proprio da questo scatto. Ricordiamo che sia Giammauro che Emanuele, che oggi hanno superato i 30 anni, sono nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi (accanto a lei nella foto), durata dal 1982 al 1993.

Pubblicità

Barbara D’Urso, la foto vintage col pancione: “la felicità!”

Con Mauro Berardi, Barbara D’Urso ha un ottimo rapporto, nonostante la loro storia d’amore sia finita molti anni fa. La stessa conduttrice più volte ha infatti tenuto a sottolineare l’affetto che la lega al padre dei suoi figli. “Qualunque momento in cui riesco a stare con i miei figli è un bel momento”, aveva raccontato Barbara D’Urso in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa. “Però con loro ho un patto: mi hanno fatto promettere di non parlare mai di loro, perché sono molto discreti e hanno fatto tanti sacrifici per affrancarsi da noi genitori e fare i loro lavori”, ha poi spiegato. Una promessa che, ad oggi, è riuscita sempre a mantenere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA