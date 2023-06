Barbara D’Urso la dedica per Silvio Berlusconi/ “Non ti dimenticherò mai, grazie per avermi stimata”

Barbara D’Urso e la dedica per la morte di Silvio Berlusconi

Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5, ha pubblicato una lunga e toccante dedica a Silvio Berlusconi scomparso oggi, 12 giugno, in seguito a una lunga malattia.

“Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio” afferma Barbara D’Urso che con Silvio Berlusconi era legata da una stima professionale molto importante.

Putin, dolore per morte Silvio Berlusconi: "Grande perdita"/ "Vero amico, l'ho sempre ammirato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Iva Zanicchi in lacrime per la morte di Silvio Berlusconi: “Uomo generosissimo”

Iva Zanicchi, ospite di Oggi è un altro giorno, ha ricordato Silvio Berlusconi verso il quale nutriva una profonda stima e affetto: “Voglio ricordare Silvio come uomo e non come politico. Mi chiamò nella sua villa nel 1984 per offrirmi la conduzione di uno spettacolo al mattino quando la mattina, televisivamente, non era stata ancora sfrutta da nessuno. E poi mi offrì Ok il prezzo è giusto”.

Elezioni Suppletive al Senato perché Silvio Berlusconi è morto/ Collegio Monza: ecco come funziona

E ancora: “Era un uomo generosissimo. L’ho amato molto. L’ho stimato e so che lui stimava me e questo mi riempie di gioia. L’ultima volta che l’ho sentito è stato quando ho finito Ballando con le stelle. Mi ha chiamata e mi ha detto: ‘Non sapevo che fossi anche una ballerina’. Poi mi ha detto di tornare a casa perché devi fare un grande programma per noi e gli ho detto che ne avremmo parlato”.

LEGGI ANCHE:

Enrico Mentana ricorda Silvio Berlusconi: "Mi diede piena libertà per Tg5"/ "E ne garantì indipendenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA