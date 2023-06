Come è morto Silvio Berlusconi, la malattia/ Ultime notizie, la leucemia, il ricovero e la crisi nella notte

MORTO SILVIO BERLUSCONI, CAUSE E MALATTIA

E’ morto oggi, lunedì 12 giugno 2023, Silvio Berlusconi. Il Cavaliere aveva 86 anni ed è deceduto nell’ospedale San Raffaele di Milano dove lo stesso era ricoverato da venerdì scorso. Sulla salute del leader di Forza Italia non circolavano notizie allarmanti fino a qualche ora fa, e addirittura alcuni media avevano riportato la nuova di una nottata tranquilla nel nosocomio. Invece proprio nella notte l’ex presidente del Milan ha avuto una crisi che ha fatto rapidamente deteriorare le sue condizioni fisiche fino alla notizia della morte di Silvio Berlusconi, giunta stamane e data dal Corriere della Sera e poi via via a cascata dagli altri organi di informazione.

Veronica Lario, chi è l'ex moglie di Silvio Berlusconi/ Il divorzio "show" e il ‘mini’ impero

Berlusconi, come detto sopra, era stato ricoverato in ospedale, sempre al San Raffaele, per 45 giorni, terminando la degenza solamente poche settimane. Aveva accusato una grave infezione polmonare complicata da una forma di leucemia, la cosiddetta mielomonocitica, di cui il noto politico si è scoperto soffrisse da anni, notizia mai trapelata sui media. In ogni caso Silvio Berlusconi era apparso comunque in forze, così come quando aveva diffuso un video pochi giorni prima delle ultime elezioni amministrative, in cui, dalla stanza del suo ospedale, non aveva dato segni di cedimento seppur parlando con una voce un po’ più flebile rispetto agli ultimi tempi.

Eredità di Silvio Berlusconi/ Eredi e patrimonio del Cavaliere: Mediaset, Monza, Mondadori e...

COM’È MORTO SILVIO BERLUSCONI: LA VISITA DEI PARENTI STRETTI

Alla fine però non ce l’ha fatta, Silvio Berlusconi è stato dichiarato deceduto nella giornata di odierna. Che qualcosa di grave stesse succedendo lo si era capito chiaramente dalla visita in massa dei parenti di stamane: i suoi cari gli sono sempre stati vicini negli ultimi mesi, ma tutti insieme sembrava un evento eccezionale.

Così che al San Raffaele si sono presentati il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, quindi i figli Marina, Barbara, Eleonora e Piersilvio, tutti accorsi al capezzale del padre, che evidentemente è spirato come avrebbe sempre sognato, contornato dall’affetto dei suoi cari, compreso quello di Marta Fascina che gli è sempre stato al fianco negli ultimi tempi.

Marta Fascina, chi è la compagna di Silvio Berlusconi/ Dall'incontro in Forza Italia al 'quasi' matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA