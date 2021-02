Barbara D’Urso, Live cambia studio: ecco perché/ “Dopo anni lo cedo e mi sposto a…”

Barbara D’Urso cambia studio: il suo programma Live Non è la D’Urso si trasferisce lasciando il grande studio 11 di Cologno Monzese. A raccontarlo è la stessa conduttrice in una lunga intervista come riportato da BubinoBlog: “Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda di risparmiare, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno”, ha dichiarato. Il trasferimento non rappresenta un problema per la conduttrice, da sempre “aziendalista”, quindi sempre pronta ad andare incontro alle esigenze di Mediaset: “Per me è motivo di orgoglio occupare quello studio visto che ha fatto la storia. Certo cambiare in poco tempo ha le sue difficoltà“, ha proseguito la conduttrice.

Barbara D’Urso cambia studio, chi ospiterà l’11?

Chi ospiterà lo studio 11 lasciato da Barbara D’Urso? Secondo quanto riportato da numerosi portali pare che sarà luogo del nuovo show di Pio e Amedeo che sarebbe dovuto andare in onda un anno fa ma che è stato rinviato per la pandemia da Coronavirus. Lo studio 7, il Mike Bongiorno, che ospita già Mattino 5 e Pressing, quindi è ben noto al pubblico di Mediaset. Una scelta che comunque fa onore a Barbara D’Urso in un momento davvero molto complicato per la televisione italiana e per quello dello spettacolo più in generale. Gli obiettivi però non cambiano per la conduttrice: intrattenere il suo pubblico, come fa ormai da anni su Canale 5 e così ora con Live Non è la D’Urso.



