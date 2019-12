Barbara d’Urso personaggio del decennio/ Batte Gruber, Alberto Angela e De Filippi

Barbara d’Urso ha vinto il sondaggio sul personaggio più influente della tv fatto dal Corriere con il 47,8% di preferenze da parte dei votanti. La conduttrice di Canale 5 è rimasta del tutto sorpresa da questo risultato: “Non me l’aspettavo. Avevo letto gli altri nomi e ce n’erano di molto forti”. Si riferisce a personalità della TV che si sono piazzate dopo di lei, in ordine, Lilli Gruber, Maria De Filippi e Alberto Angela. Il testa a testa con la conduttrice di Otto e Mezzo è stato molto difficile: “So che me la sono battuta con Lilli Gruber. La stimo molto. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno dei grandi giornalisti”. Dalla sua parte però le persone semplici a cui fa compagnia tutti i pomeriggi con la sua trasmissione Pomeriggio Cinque e gli spettatori di Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Sicuramente gran parte dei voti sono arrivati dai suoi numerosi fan: “In questi giorni ho ri-postato sul mio profilo il loro invito a partecipare al sondaggio: mi pareva una cosa gentile visto che si sono sperticati. Ne approfitto per ringraziarli”, ha raccontato al Corriere.

Barbara d’Urso racconta i suoi dieci anni di televisione

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più attive di Canale 5, tanto che molti fan e suoi colleghi la prendono in giro perché conduce tantissimi programmi nel giro di una singola settimana. Tutto questo però è frutto di tanto lavoro: “Sono stati dieci anni di gran lavoro, in cui ho cercato di migliorare arrivando alla pancia della gente”. I punti di forza dei suoi prodotti, detto con le sue parole sono: “Informazione, emozione e momenti di leggerezza”. I risultati del sondaggio sono quindi una conferma che la sua ricetta in qualche modo funziona: “È segno che la televisione, in particolare quella generalistica, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un po’”. Anche se adesso le cose sono cambiate e bisogna essere al passo con i tempi per non rischiare di perdere l’amore del pubblico: “Sono cambiata anche io. Per me è stato necessario stare al passo con i tempi, cercando di informare nel modo più completo ma anche più veloce e social possibile”.

“I social sono fondamentali”: la d’Urso sul potenziale dei social network

La maggior parte dei personaggi televisivi, anche quelli meno giovani, sono sbarcati sui social da tempo. C’è chi, come Barbara d’Urso, li usa spesso e ne comprende a pieno il potenziale: “Sono fondamentali. Da qualche tempo ho scoperto anche Tik Tok”. Non è mai troppo tardi per provare nuove cose, anche a 62 anni e anche quando sembrano lontane anni luce dal proprio mondo: “Sono stata tra le prime persone a buttarsi. Pensavo, figurati, questo è un social per ragazzini”. Nonostante le prime titubanze, la d’Urso ha trovato i suoi fan anche sulla piattaforma social delle nuove generazioni: “I miei video sono arrivati anche a due milioni di visualizzazioni”. Essere la prima a volte è può essere un rischio, spesso però si tratta della giusta intuizione. Il suo pubblico è formato da diverse fasce d’età, anche molto giovani: “Mi gratifica ma è anche bizzarro”.



