Barbara d’Urso “Sei finta, un ces*o”/ La foto in bikini scatena gli haters!

In attesa di una nuova stagione televisiva ricca di impegni e sorprese per il pubblico di Canale 5, Barbara d’Urso continua le sue vacanza. La conduttrice si trova adesso in Calabria ed è proprio da una bellissima location di mare che scatta un selfie e lo pubblica su Instagram. “Poteva mancare un #carmelitasmack dalla #calabria #summer #mare #colcuore” scrive poi accanto allo scatto nella sua amata posizione di saluto ai fan. Una foto che però non è stata così apprezzata dai follower. Lo conferma il fatto che, tra i commenti, si scorgano tantissime critiche alla conduttrice, alcune anche molto pesanti. La d’Urso sarebbe “colpevole” di fare un uso spropositato di filtri e photoshop, risultando “finta”.

Barbara d’Urso, pioggia di critiche per l’ultima foto postata

Barbara d’Urso, con la sua ultima foto postata su Instagram, ha scatenato un fiume di commenti, molti negativi. Eccone alcuni: “Sei più falsa dei filtri che usi per coprire le rughe!” scrive un utente; e ancora “I ritocchi fanno miracoli. Ma chi ti ha visto acqua e sapone la mattina senza telecamere dice che sei un ces*o. La TV fa miracoli come i fotoritocchi”; oppure “Peccato che non si può usare il photoshop per il cervello!!!” Critiche che non toccano la d’Urso che ha infatti più volte sottolineato di non legger affatto i commenti degli haters. Ma per tanti che criticano la conduttrice, molti altri la difendono e si complimentano per la sua bellezza: “Vorrei vedere voi a 62 anni, fatemi vedere se ci arrvate così e poi ne riparliamo”, scrive una fan della d’Urso.





