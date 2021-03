Barbara d’Urso smentisce Pietro Delle Piane/ “Temptation, recitò? Sua responsabilità”

Barbara d’Urso prende le distanze dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island. L’attore, ospite ieri insieme alla fidanzata Antonella Elia a Live Non è la d’Urso, si è lasciato andare ad una esternazione sul programma al quale proprio la coppia prese parte. Alle parole di Rita Dalla Chiesa che ha commentato l’atteggiamento di Pietro a Temptation – “Lì non si è comportato benissimo…” – l’attore ha replicato asserendo: “E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”. La Dalla Chiesa tuttavia ha ribattuto titubando: “Non mi sembrava che avesse recitato un copione, mi sembrava convinto delle cose che stava facendo”.

Già durante le esternazioni di Pietro, la padrona di casa di Live ha cercato di fermare il suo ospite invitandolo ad andare oltre e a non parlare di Temptation Island. Dopo il lungo omaggio riservato da Barbara d’Urso a Stefano D’Orazio, la conduttrice è voluta tornare sull’argomento, riprendendo le parole di Pietro Delle Piane e facendo delle doverose precisazioni. Barbara ha così preso nettamente le distanze dal suo ospite il quale avrebbe gettato non poche ombre sull’autenticità della trasmissione estiva di Canale 5.

BARBARA D’URSO, PRECISAZIONI SU TEMPTATION ISLAND

Le parole di Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso hanno in qualche modo messo in dubbio ciò che di reale ci sarebbe nella trasmissione Temptation Island che lo ha visto prendere parte in qualità di concorrente con l’allora fidanzata Antonella Elia. Ha davvero recitato una parte? Barbara d’Urso non ci sta e prende le distanze con un comunicato letto nel corso della sua trasmissione della domenica sera: “Mi dicono, in questo momento, che devo fare una precisione importante. Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità”, ha commentato. La conduttrice ha quindi proseguito: “Noi ne prendiamo ovviamente le distanze. Nessuno deve interpretare un ruolo in questo programma. Perché non è copionato. Lo sappiamo”. Quindi ha giustificato l’atteggiamento avuto poco prima, mentre invitava il suo ospite ad andare avanti: “Appena ho sentito la parola Temtpation Island ho detto: ‘Non parliamo di questa trasmissione, non mi permetterei mai’. Se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane”.

