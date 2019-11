Barbara D’Urso sta male a Pomeriggio 5/ “Ho mal di denti, sto impazzendo dal dolore”

Non è stata una puntata facile quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi 6 novembre per Barbara D’Urso. Purtroppo l’amata conduttrice, solo alla fine della trasmissione, ha ammesso di stare male e non poco. Molti sono i telespettatori che si sono accorti, nel corso della puntata, di una lieve difficoltà della conduttrice nel parlare. Twitter si è così riempito con vari commenti dedicati alla D’Urso e il particolare modo di parlare di oggi. Di fronte a questo allarme, la conduttrice ha deciso allora di svelare al pubblico quanto le sta accadendo in queste ore. Carmelita ha infatti ammesso di avere un fortissimo mal di denti che neppure gli antidolorifici sono riusciti a sedare. Ed è proprio per questo che oggi ha palesato difficoltà anche nel parlare.

Barbara D’Urso: “Forte mal di denti, scusate se parlo male”

“Siccome agli amici di twitter non sfugge niente, – ha esordito Barbara D’Urso prima di chiudere la puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi – si sono accorti che io parlo in maniera un pochino strana oggi.” Così l’ammissione: “Non volevo dirlo ma ho un male qua dietro a un dente, sto impazzendo dal dolore, gli antidolorifici non fanno niente ma io vado in diretta comunque, parlo un po’ male. Mi passerà!” Applausi per Barbara, che è apparsa abbastanza provata dal dolore. Anche nel corso dei saluti finali, la conduttrice è tornata a scusarsi col pubblico a casa per il suo modo di esprimersi dovuto al forte dolore. Sul web, però, i fan le augurano una pronta guarigione, complimentandosi infine per la grande professionalità dimostrata anche in questa occasione. (Clicca qui per il video)

