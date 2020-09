Barbara D’Urso Vs santone Eliseo/ Testimonianza choc in studio: “Mia figlia rovinata”

Eliseo Bonanno, dopo l’ospitata a Pomeriggio 5, si è sfogato contro sul suo profilo Facebook contro Barbara D’Urso. Per la conduttrice, colui che si definisce ‘vero profeta di Dio’, ha avuto parole piuttosto pesanti. Condividendo un fermo immagine della D’Urso, il santone ha scritto: “Avete capito il perché i vari Giuda, figli di perdizione, si sono coalizzati con Barbarella, contro di me, come le razze di vipere si coalizzarono contro il Signore Gesù Cristo. Barbarella voleva mettermi alla gogna ed è apparsa la sua vergogna. Il mio Dio l’ha svergognata ed ha manifestato chi è realmente”. Poi ancora ha condiviso: “Barbarella ci dice chiaramente quale è il suo Dio e chi muove la sua mano destra. Il suo Dio è il cornuto!” Parole, queste, che con sarcasmo la conduttrice ha voluto leggere in diretta, al suo pubblico di Pomeriggio 5.

Testimonianza shock contro Eliseo Bonanno

Ma la risposta di Barbara D’Urso a queste pesanti parole arriva immediata. La conduttrice ha ospitato in collegamento a Pomeriggio 5 una signora, Annamaria, che ha deciso di metterci la faccia e raccontare in prima persona quanto il santone abbia causato gravi problemi a sua figlia e distrutto la sua famiglia. La donna lo accusa poi pubblicamente in diretta a Pomeriggio 5: “Quello che hai fatto a mia figlia io non lo auguro a nessuno. Tu sei la persona più immonda e ora stai plagiando questa ragazza che è al tuo fianco che fino a un anno fa non esisteva! Vergognati, siamo dovuti arrivare in televisione per quello che fai!”

QUESTA E' LA CARA BARBARELLA….CHE DICE DI TENERE LA BIBBIA SUL COMODINO, E CHE HA PAURA DI FAR LEGGERE LA BIBBIA. Pubblicato da Eliseo Bonanno su Mercoledì 23 settembre 2020

