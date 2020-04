Barbara Eboli dedica d’amore a Licia Nunez/ “33 mesi insieme: più forti e unite”

Pubblicità

Barbara Eboli ha fatto una bellissima dedicata d’amore a Licia Nunez, l’attrice de “Le tre rose di Eva” e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Un amore importante quello che lega Barbara e Licia che, nonostante il clamore mediatico legato alla partecipazione dell’attrice al reality show di Canale 5, prosegue a gonfie vele. Le ultime settimane, infatti, per via della partecipazione di Licia al GF VIP 4, ha creato non poche incomprensioni tra le due per via di alcune dichiarazioni dell’attrice che, all’interno della casa, ha raccontato della sua precedente relazione con Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi. Per fortuna quelle incomprensioni sono solo un brutto ricordo, visto che Licia e Barbara sono più innamorate e unite che mai. La conferma arriva anche da un messaggio che la Eboli ha voluto dedicare alla sua amata in occasione di un anniversario. La coppia, infatti, festeggia 33 mesi insieme e la donna ha voluto scrivere un breve messaggio a Licia accompagnato da diversi scatti di loro due strette in un tenero bacio. “33 mesi di noi… Auguri amore mio ci aspetteranno ancora tanti di questi giorni insieme più forti e unite che mai” è la didascalia che accompagna la foto che, nel giro di pochissimo tempo, ha ricevuto quasi 1000 likes e commenti.

Barbara Eboli e Licia Nunez “33 mesi d’amore”: i fan impazziti

Il messaggio di auguri di Barbara Eboli a Licia Nunez per 33 mesi d’amore ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia che hanno commentato il post. “Auguri stupende Donne!!! Siete l amore vero puro…quell amore che unite vi renderá più forti. Vi si ama!!!” ha scritto un utente a cui fatto eco poco dopo il commento di un altro che ha scritto “Auguriiiiii luci dei miei occhi, gioie del mio Siete voi l’Amore ❤️ io un amore come il vostro non l’ho mai visto..”. Parole di grande affetto quelle scritte dai fan che, sin dall’ingresso di Licia Nunez nella casa del Grande fratello Vip 4, hanno apprezzato il suo modo di raccontare e parlare del suo amore per Barbara. “Siete l’amore. Quello puro, vero e semplice. Vi auguro mille altri di questi giorni, mesi e anni da passare insieme. E che ogni vostro sogno si possa realizzare.Stupende !!” è l’auguro di un altro fan-follower a cui si aggiunge anche quello di un altro utente che sottolinea: “Davanti ad un amore così vero e sincero non ci sono parole. Vi voglio solo dire Grazie perché mi avete fatto vedere che è vero che l’amore quando è grande può volare alto”. Che dire l’amore di Barbara e Licia è condiviso da tantissime persone che hanno ritrovato nella loro complicità una vera intesa.

