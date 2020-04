Barbara Eboli fidanzata Licia Nunez/ Attacca Ursula Bennardo: “Esempio di violenza”

Barbara Eboli nei pensieri di Licia Nunez. La concorrente del Grande Fratello Vip 4, oggi in nomination assieme a Patrick, Teresanna, Paolo e Antonio, pochi giorni fa ha rivolto il pensiero alla sua amata compagna, e a come la sua presenza abbia influito nella sua esistenza. Di lei, infatti, l’attrice ha parlato a lungo nella sua linea della vita (di seguito il video), stilata in occasione dell’ormai imminente verdetto della nomination: “Io ho messo il 2017 quando ho conosciuto Barbara e 2020 Grande Fratello Vip – ha detto la Nunez parlando del suo diagramma con Patrick – Non sono andata oltre perché nella vita ho sempre pensato al presente, ho sempre detto che se guardo il futuro poi perdo di vista il presente”. Oggi, a ricordare quelle parole, è proprio Barbara Eboli, che sul suo profilo social conserva gelosamente il filmato di quelle tenere parole suo conto: “arriva l’angelo biondo con gli occhi azzurri che viene a salvarmi, Barbara”.

BARBARA EBOLI VS URSULA BENNARDO

Nei giorni scorsi, Barbara Eboli è finita nel bel mezzo della querelle con un’altra “compagna di” molto in vista di questo Grande Fratello Vip 4, Ursula Bennardo. Lo scontro si è acceso quando l’ex dama di Uomini e Donne si è scagliata a mezzo social contro “mariti e compagne” dei diversi concorrenti capaci solo di insulare, parole che però non sono andate già alla Eboli, che per tutta risposta ha definito la Bennardo come “una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della corn*ta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato”. La querelle, nata da attriti frecciatine che vanno avanti ormai da molte settimane, riflettendo gli umori dei rispettivi compagni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, si è trascinata per diverse ore, spingendo sia la Bennardo sia la Eboli a successivi e inarrestabili botta e risposta.

BARBARA EBOLI: “PROVO VERGOGNA PER…”

Barbara Eboli, nelle ultime ore, ha riacceso la querelle con Ursula Bennardo, rea di essersi riferita alla sua storia d’amore con Licia Nunez parlandone in maniera omofoba: “Io non spreco più una parola su questa persona, si commenta da sola”, si legge sul profilo Instagram della compagna di Licia Nunez. “Provo vergogna per tale affermazione a nome di tutto il mondo gay – continua la Eboli – bell’esempio di violenza, complimenti, nel 2020, in un momento così tragico dobbiamo subire questo da certi soggetti”. La Eboli si riferisce in particolare alla frase “Ho 37 anni e vorrei avere degli esempi migliori da chi è più grande di me e vive anche situazioni di vita imbarazzanti…” pronunciata dalla Bennardo che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. “Dopo questo – precisa la fidanzata della Nunez – non c’è più d’aggiungere altro! Dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace!”.

