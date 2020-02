Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ “Dopo il Gf Vip convivenza e un figlio”

Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy, racconta i dettagli del suo amore con l’attrice e dei loro progetti di vita. Quella con Licia Nunez è una grande storia d’amore che rende davvero felice Barbara Eboli la quale, tuttavia, ad un certo punto, ha sentito il bisogno di allontanarsi. A ferirla è stato l’atteggiamento di Licia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Più che le parole dette rimuginando sulla storia, finita da tempo, con Imma Battaglia, a ferire la Eboli è stato un gesto che l’attrice pugliese ha incosapevolmente fatto. “Mi ha dato fastidio scoprire che un nostro segnale concordato prima che entrasse nella Casa, quello di baciare un anello che ci siamo regalate reciprocamente, fosse già stato fatto in precedenza in un’altra situazione per un’altra persona. Mi ha ferito. Non era più un gesto solo nostro. Ho capito che era mortificata, dispiaciuta per quello che ha fatto e l’ho perdonata“, racconta.

BARBARA EBOLI: “HO SEMPRE CERCATO DI CACCIARE LA MIA NUOVA VITA”

Barbara Eboli ha capito di essere omosessuale dopo essersi trasferita a Roma dove è riuscita ad affermarsi professionalmente. La fidanzata di Licia Nunez, infatti, lavora come direttore commerciale di un noto global service che opera in tutta Italia. Dopo aver concentrato tutte le sue energie sul lavoro, ad un certo punto ha cominciato a guardarsi dentro. “La consapevolezza è arrivata come un pugno. Non posso negare che, in anni passati, questa nuova vita mi sia venuta a trovare ma ho sempre cercato di cacciarla via . Uno dei miei più grandi rimorsi oggi è non averne parlato con mia madre che da quattro anni non c’è più. Lei soffriva per me, aveva capito chi ero veramente”, ha confessato a Spy la Eboli che ha aggiunto di aver sempre negato tutto a se stessa per paura.

“LICIA NUNEZ IL GRANDE AMORE, ORA CONVIVENZA E FAMIGLIA”

Con Licia Nunez, Barbara Eboli ha trovato ciò che le mancava al punto da definire l’attrice pugliese “il mio grande amore e la consapevolezza. Fino al 2013 ho avuto al mio fianco solo uomini, poi la mia prima cotta per una bellissima donna che ho avuto il coraggio di vivere, ma che ho tenuto nascosta pur soffrendo”. Oggi, con Licia è tutto diverso e Barbara confessa che, insieme, hanno progetti di vita importanti: “due giorni prima che Licia iniziasse il GF Vip mi ha chiesto di andare a convivere. Questa è la prima cosa che faremo. Poi so che Licia desidera un figlio e io sono convinta che sia giusto assecondare ogni desiderio della persona che si ami“, conclude.



