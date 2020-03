Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ Video, commossa sul web “sei importante”

Nei giorni scorsi è stato il compleanno di Licia Nunez ma l’attrice quest’anno non ha potuto festeggiare insieme alla fidanzata, Barbara Eboli. Tuttavia, proprio lo scorso primo marzo, Licia non ha sentito affatto la lontananza della sua donna dal momento che la Eboli le ha fatto recapitare un dolce regalo, accompagnato da due palloncini, che le sono stati consegnati direttamente dal Grande Fratello Vip all’interno del Confessionale. In vista di una nuova puntata in diretta su Canale 5, Barbara ha voluto anche farle giungere una dedica attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, nella speranza che possa essere fatto vedere proprio durante il nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini. Il video inizia con un “Ciao Licia”, con sottofondo musicale la canzone “Shallow” di Lady Gaga en Bradley Cooper. A comporre il video sono una serie di immagini della coppia accompagnate da alcune frasi romantiche: “Oggi è un giorno speciale, sei nata tu… Tantissimi auguri a te… che sei così importante per me”. Tra gli scatti pubblicati non mancano quelli insieme ma anche tanti momenti di Licia insieme ai suoi amori a quattro zampe che completano le loro vite.

BARBARA EBOLI, FIDANZATA LICIA NUNEZ: LA DEDICA NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

“Buon compleanno Licia, amore mio”, si conclude il romantico video di Barbara Eboli alla gieffina, con in sottofondo un altro romantico sfondo musicale, sulle note di “Sulla terra io e lei” di Riccardo Cocciante. La dedica ha commosso i fan della coppia che da settimane fanno il tifo per il loro amore, nonostante abbia attraversato diversi momenti bui, anche e soprattutto all’inizio del reality, in seguito all’ingresso della ex di Licia, l’attivista Imma Battaglia. Ormai tra le due però sembra essere tornato il sereno. “Bellissimo video Barbara… ho i brividi grazie per le emozioni che ci regalate… e ancora tantissimi auguri Licia”, si legge tra i commenti al video Instagram. “Mi fate sempre emozionare !!! Grazie !!!”, scrive un’altra utente. “Tantissimi auguri ad una creatura meravigliosa dal sorriso terapeutico dalla gentilezza dolcezza e umiltà che la distinguono forza Licia tifo per te….un abbraccio Barbara anche a te Donna fantastica”, prosegue il commento di una ulteriore fan che ormai, come tante, si è affezionata alle vicende sentimentali delle due donne, ora più unite che mai.





