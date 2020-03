Barbara Eboli, Licia Nunez “bullizzata” da Adriana Volpe?/ L’ira della fidanzata:”non darla vinta agli abusi”

Barbara Eboli non ha gradito le lacrime che la sua fidanzata, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez, ha versato nelle ultime ore. L’attrice, lo ricordiamo, è finita al centro di una serie di divertenti imitazioni che Adriana Volpe ha mostrato nei giorni scorsi ad Antonella Elia e Paola Di Benedetto, uno spettacolo a cui la Nunez – che in quel momento si trovava a poca distanza da loro – ha reagito rifugiandosi nel confessionale. A darle manforte, seppure a distanza, la sua compagna Barbara, che sul web ha chiamato a raccolta tutte le fan per sostenerla. “Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo… direi che è uno scherzo di mer*a cara Adriana, Paola e Antonella. Io non sto ridendo per niente!”, si legge in un post che Barbara Eboli ha pubblicato pochi giorni fa sui suoi profili social. “Ragazzi/e, faccio questo appello ai gruppi di Licia e gli altri che la supportano – ha detto la Eboli – L’unica ‘arma’ che abbiamo contro questo schifo è rimanere uniti e non darla vinta agli abusi. Licia vuole rimanere. Uniti più che mai senza mollare”.

BARBARA EBOLI, LA LITE TRA LICIA E ADRIANA E LA REAZIONE DEL WEB

Come sempre accade in questi casi, le parole di Barbara Eboli sono state fraintese da alcune fan di Licia, che per tutta risposta hanno preso di mira la figlia di Adriana. Sul web, dopo l’imitazione di Adriana Volpe, si è inoltre parlato di bullismo nei confronti di Licia Nunez, parole molto forti che in tanti non hanno gradito. Di fronte a questa vicenda, infatti, i telespettatori del Grande Fratello Vip 4 si sono divisi, e se da una parte c’è chi sostiene Licia in maniera incondizionata, dall’altra c’è chi minimizza sostenendo la buona fede di Adriana. “Sono stanca di sentire le voci, di alcune dinamiche che non mi appartengano – ha spiegato Licia in confessionale parlando dell’accaduto – Non vedo perché devo accettare tutta questa ipocrisia e falsità”. Secondo la Volpe, però, quella della Nunez sarebbe stata una reazione esagerata, dal momento che l’imitazione sarebbe avvenuta in luogo accessibile e senza alcun intento di schernirla: “Lei è turbata, non è in sé – ha spiegato Adriana – ridevamo a crepapelle anche di noi. Ridevamo alla luce del sole”.

