Grande Fratello Vip 2020/ Teresanna in crisi: “Tante paure e incertezze. Mi manca…”

La situazione nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente. La Casa è ormai divisa in gruppi, uno con Antonella Elia, l’altro con la maggioranza delle altre donne. La situazione è infatti incandescente e, dopo la lite con Valeria Marini, in tanti hanno manifestato dubbi su Antonella e sul suo comportamento. Anche Teresanna Pugliese non ha mandato giù l’attacco della Elia di qualche giorno fa e si trova ora dalla parte della Marini, di Licia e di Fernanda Lessa. Ma è proprio Teresanna ad aver avuto nelle ultime ore un momento di sconforto. L’influencer ha deciso di confidare a Fabio Testi cosa sta provando in questi giorni nella Casa, lontani dai suoi affetti. “Questa per me è una grande prova, non mi aspettavo di resistere neanche una settimana”, ha ammesso la Pugliese. E ha poi aggiunto: “Avevo paura per la mancanza degli affetti, mio marito e il bambino, non sono mai stata lontana da loro”.

Grande Fratello Vip, momento di sconforto per Teresanna Pugliese

Teresanna Puigliese è tra gli ultimi arrivati di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. In questa avventura ammette di aver riposto grande fiducia: “Sai io ho tante paure e incertezze, però non mi piace programmare, penso sempre che quello che mi può capitare può essere positivo, anche se qua ho avuto grandi momenti di sconforto”. Nonostante abbia ormai instaurato un ottimo rapporto con i coinquilini, sottolinea infine di sentire la mancanza della sua famiglia: “Questa per me è una grande occasione a cui non potevo assolutamente rinunciare, ho dovuto fare una scelta, ma ho voluto ascoltare mia madre e mio marito che mi hanno incoraggiata”. E proprio Giovanni, il marito di Teresanna, potrebbe arrivare a sorpresa nella Casa nel corso della diretta di mercoledì sera.

