Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Lui: “Figlio? Mi piacerebbe…”

Barbara Exignotis, ex attrice hard, oggi moglie di Nino Frassica

Barbara Exignotis è la moglie del simpaticissimo attore Nino Frassica. I due sono sposati dal 2018 ed oggi sono felici più che mai. Lei è un attrice a luci rosse, ha venticinque anni in meno di lui ma si sente molto vicina a Nino per mentalità e modi di fare. Come anticipavano, la dolce metà di Frassica ha lavorato per alcuni anni come attrice di film a luci rosse. Nell’ambiente dei film per adulti, Barbara era conosciuta con il nickname di Blondie. L’ultimo film in cui è stata protagonista si intitola Bella di Notte e risale ormai agli anni novanta.

In quel periodo, infatti, Barbara Exignotis ha deciso di abbandonare quel tipo di carriera e di seguire il marito Nino anche sul piano professionale. Non a caso, molto spesso, l’abbiamo vista al suo fianco in diversi spettacoli teatrali e televisivi. Il primo incontro tra Nino Frassica e Barbara Exignotis, a quanto pare, risale al 2008, quando si incrociarono in occasione delle prove dello spettacolo teatrale Il Lupo, dove per la prima volta avevano condiviso il palco.

Barbara Exignotis e il bellissimo matrimonio con Nino Frassica nel 2018

Considerando come sono andate le cose, la differenza d’età (47 lei e 72 lui) non ha mai rappresentato un problema sul loro rapporto. Poco dopo il colpo di fulmine, Nino e Barbara hanno deciso di frequentarsi e nel giro di poco tempo sono andati a vivere insieme. La convivenza è durata per ben dieci anni, fino al 2018, anno in cui hanno deciso di diventare marito e moglie, con una straordinaria cerimonia celebrata nell’amata Sicilia.

Ricordiamo che per l’attore di Don Matteo, quello con Barbara rappresenta il secondo matrimonio. Prima di impegnarsi con Barbara, infatti, è stato sposato dal 1985 al 1993, con Daniela Conti. La coppia non ha avuto figli, ma il simpaticissimo attore, nel corso di una interessante intervista rilasciata a La Sicilia nell’anno del suo matrimonio, spiega di avere questo desiderio: “Un figlio? Per esempio sì, mi piacerebbe farlo, diventare mamma!”. La sua dolce metà Barbara, invece, è madre di Valentina, nata da una precedente storia. La ragazza oggi ha 21 anni.

