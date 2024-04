Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Dal cinema a luci rosse al teatro fino al matrimonio

Barbara Exignotis e il matrimonio con Nino Frassica

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. Dall’incontro a teatro al grande amore che ha portato la coppia al matrimonio. Dopo dieci anni di convivenza, la coppia si è sposata nel 2018 con una cerimonia intima e privata celebrata senza alcun anello. Proprio l’attrice ricordando il giorno del matrimonio ha spiegato come mai non ha voluto alcun anello nuziale: “lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”. Nonostante la differenza di età, circa 25 anni, la storia d’amore tra i due prosegue alla grande.

Dalle pagine del settimanale Di Più, l’attrice ha aggiunto: aAbbiamo deciso di sposarci in maniera semplice, in Municipio. A settembre, però, faremo una grande festa a Roma e per noi sarà quello il vero matrimonio”.

Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica

La storia d’amore tra Barbara Exignotis e Nino Frassica è iniziata proprio grazie alla recitazione. I due, infatti, si sono ritrovati a condividere il palcoscenico dello spettacolo teatrale “Il lupo”. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, che da quel momento non si sono mai più separati. Per l’attore e comico si tratta del secondo matrimonio dopo quello intercorso dal 1985 al 1993 con Daniela Conti.

Ma chi è Barbara Exignotis? Classe 1975, Barbara è nata a Roma e in passato ha avuto una bambina di nome Valentina nata da una precedente relazione. Non solo, la donna ha lavorato anche nel mondo del cinema hard con il nome di Blondie dal 1997 al 2004. Poi una partecipazione al film “Belle di notte” del 2008 fino alla scelta di lasciare il mondo del cinema a luci rosse per dedicarsi al teatro. Successivamente l’attrice si è fatta conoscere ed apprezzare a teatro dove ha ricoperto diversi ruoli recitando in varie opere tra cui anche Liubov pret-a-porté.











