Barbara Hepworth, chi è scultrice/ “Disegno quello che sento nel mio corpo”

A Jocelyn Barbara Hepworth è dedicato oggi il doodle di Google. Il colosso di Mountain View celebra infatti la vita e le opere della scultrice astratta inglese, considerata uno degli scultori più influenti della metà del XX secolo, almeno quanto Henry Moore. Nata a Wakefield il 10 gennaio 1903, studiò alla Leeds School of Art dove incontrò proprio Moore, successivamente al Royal College of Art, ma per un periodo studiò anche in Italia. Sposò lo scultore John Skeaping, nel 1933 si unì invece al pittore Ben Nicholson, da cui divorziò nel 1951. Nel 1965 fu nominata “Dame”. Dieci anni dopo morì nell’incendio divampato nel suo studio in Cornovaglia, a St. Ives. Ora lo studio e la sua casa costituiscono il Museo Barbara Hepworth, mentre molte delle sue opere sono esposte in diversi musei. Uno dei suoi lavori più prestigiosi fu “Single Form”, un memoriale per Dag Hammarskjold, il segretario generale delle Nazioni Unite. Si trova nel palazzo dell’Onu a New York. Perché Google la celebra il 25 agosto? Questo è il giorno in cui nel 1939 Jocelyn Barbara Hepworth arrivò a St. Ives, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove visse per il resto della sua vita.

BARBARA HEPWORTH, LA SCULTRICE “DAME”

Se le sue prime opere erano caratterizzate da elementi classici, negli anni Trenta del secolo scorso Barbara Hepworth produsse lavori completamente astratti. Come raffigura lo stesso doodle di Google odierno, la scultrice era una delle principali praticanti del cosiddetto “intaglio diretto”. Si tratta di una tecnica attraverso cui il processo di scultura è condizionato dalla qualità delle materie prime. Tanti i riconoscimenti di cui è stata insignita: nel 1959 ha avuto il Gran Prix alla Biennale di San Paolo, mentre nel 1965 è stata nominata Dame Commander dell’Ordine dell’Impero britannico per il suo inestimabile contributo all’arte britannica. Sono oltre 600 le sculture realizzate da Jocelyn Barbara Hepworth, una grande testimonianza del potere unico che ha l’arte di riflettere i valori senza tempo dell’umanesimo e della bellezza naturale. E quindi oggi Google coglie l’occasione per ringraziarla per aver usato la sua arte «per contribuire a creare un percorso verso una maggiore armonia nella nostra società e nel nostro ambiente».

BARBARA HEPWORTH, “PLASMARE FORME E’ PROPRIO DELL’ARTE DI NOI STESSI”

Matt Cruickshank, che ha disegnato il doodle dedicato oggi a Barbara Hepworth, ha spiegato di essersi dedicato allo studio di St. Ives. «Ho immaginato di creare uno spazio così magnifico con le finestre aperte e i gatti che osservano in silenzio. Ho fatto delle piccole sculture per cercare di comprendere il pensiero di Barbara Hepworth prima di guardare “Pendour”, una delle opere che sembra adattarsi al nostro logo». L’artista ha saputo coltivare una delle sue abilità con la scultura, cioè l’istinto. «Disegno quello che sento nel mio corpo», diceva. E questa è diventata una delle sue citazioni più celebri che caratterizza anche la creazione di Matt Cruickshank. L’obiettivo del doodle di Google di oggi non è però solo quello di celebrare questa scultrice, ma che possa indurre le persone ad aspirare a fare ciò che l’artista ha fatto, cioè plasmare forme in equilibrio con la natura e l’armonia, «sia che si tratti di scultura, scrittura, musica o anche solo di noi stessi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA