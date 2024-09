Barbara Lombardo e gli ultimi giorni con Totò Schillaci

Barbara Lombardo rompe il silenzio e racconta il dolore per la morte del marito Totò Schillaci che ha perso la battaglia contro il tumore al colon. «Io guerriera? Sì, guerriera del guerriero. Ci siamo battuti fino alla fine. E Totò ha fatto battere il suo cuore, oltre ogni limite previsto dai medici, perché non voleva lasciarci. Non voleva lasciare me e i nostri quattro figli», le parole di Barbara Lombardo al Corriere della Sera. Un dolore grande quello di Barbara Lombardo che, lo scorso anno, aveva condiviso con lei l’avventura a Pechino Express.

Perché Claudio Lippi e Luana Ravegnini si sono lasciati?/ "Lui aveva già due figlie, io no e..."

«Un modo per riprendere la vita in mano. C’erano già state le due operazioni. E ci siamo detti: ma sì, partiamo e godiamoci l’avventura. Per fortuna lo abbiamo fatto. Faticoso, zaino in spalla, chilometri e chilometri fra autostop e alloggi di fortuna. La sera stanco, distrutto. Guerriero fino in fondo», ha aggiunto ancora.

Chi è Renato Della Valle, marito di Luana Ravegnini/ “Mi ha corteggiata per sei mesi, poi…”

Barbara Lombardo e il rapporto con Rita, ex moglie di Totò Schillaci

Barbara Lombardo e Totò Schillaci non hanno avuto figli, ma sono sempre stati una grande famiglia per la presenza del figlio di lei e i figli di lui. «Per scelta. Uno io, tre lui. La somma fa quattro. Lui ha cresciuto e amato mio figlio Alberto come fosse il suo. E per me è lo stesso con i suoi, Mattia, Jessica e Nicole, che considero miei. E loro, fratelli che si amano. Siamo stati bravi. Lui, il cemento di una famiglia dove ci vogliamo tutti bene», ha spiegato la Lombardo.

Barbara Lombardo ha condiviso il dolore per la morte di Totò Schillaci con Rita, l’ex del grande campione. «Rita? Sta qui, accanto alla bara con me. Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco», ha detto ancora al Corriere della Sera.

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci vs Loris: “Ha accusato Louis davanti al pm senza uno straccio di prova”