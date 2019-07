BARBARA LOMBARDO, MOGLIE DI TOTO’ SCHILLACI/ “E’ una ragazza bella e semplice”

Barbara Lombardo è la moglie di Totò Schillaci, il campione di calcio ospite della nuova puntata di “Non disturbare”, il programma di interviste condotto da Paola Perego su Rai1. Dopo la fine del matrimonio con Rita Bonaccorso, il campione di calcio aveva detto di essere allergico al matrimonio; questo però prima di conoscere Barbara che ha saputo conquistarlo al punto di riportarlo su di un altare. Un amore nato nel tempo, visto che i due prima erano semplicemente amici come ha raccontato il campione: “Ci conosciamo da tanto tempo, ma per molti anni siamo stati solo amici. Poi circa due anni fa siamo tornati entrambi single e da un anno stiamo insieme”.

“Barbara Lombardo? Sono innamoratissimo”

Prima di arrivare al grande passo del matrimonio, Barbara e Totò hanno convissuto diversi anni. Ad un certo però si sono resi conto che il loro rapporto andava oltre così hanno deciso di sposarsi. “Abbiamo convissuto, mancava la ciliegina sulla torta ed eccoci qui” ha detto Totò Schillaci dopo il matrimonio celebrato presso Villa Niscemi, una bellissima villa di Palermo, situata nella Piana dei Colli. Una cerimonia a cui hanno partecipato Jessica, Mattia e Nicole, i tre figli del calciatore e Alberto, il figlio di Barbara. Un matrimonio intimo tra amici e parenti quello celebrato da Totò Schillaci e Barbara Lombardo di professione dentista con un passato nel mondo della moda. “Sono innamoratissimo di Barbara, è una ragazza bella e semplice che sa conquistare tutti” ha detto il calciatore parlando della moglie.

Totò Schillaci contro Barbara D’Urso: “Non sono più sposato con Rita”

“E’ il mio momento magico, il mio giorno più bello” ha detto Totò Schillaci parlando del giorno del suo matrimonio. Il campione ha avuto da ridire contro Barbara D’Urso accusata di aver utilizzato il suo cognome per fare audience in tv. La storia è nota a tutti: Barbara D’Urso ha ospitato lo scorso anno la ex moglie Rita Bonaccorso per parlare della vicenda della casa pignorata e del rapporto con l’ex marito. Schillaci è rimasto molto deluso dal comportamento della conduttrice e di come sia stata trattata l’intera vicenda: “non mi sono piaciuti certi atteggiamenti di Barbara D’Urso, che ha usato il mio nome non per aiutare la mia ex moglie ma solo a scopo di audience. ‘La casa di Schillaci’, ‘Rita Schillaci’, si chiama Rita Bonaccorso, non Schillaci, facessero bene il loro lavoro”. Non solo, Schillaci ha precisato a gran voce che Rita Bonaccorso non è più sua moglie: ” mi ha dato fastidio che a Domenica Live continuavano a chiamarla con il mio cognome. Io sono sposato con Barbara Lombardo, che amo, e tutta questa storia ha fatto male alla mia famiglia”.



