Barbara Lombardo, moglie Totò Schillaci/ Lui: “Gossip fa male alla mia famiglia”

Barbara Lombardo è la moglie dell’ex calciatore Totò Schillaci. Una donna che fa della semplicità la sua virtù migliore, forse quella che ha fatto battere il cuore del campione. I due hanno convissuto diversi anni prima di salire all’altare, un traguardo che secondo l’attaccante doveva prima o poi essere tagliato: “Abbiamo convissuto, mancava la ciliegina sulla torta ed eccoci qui”. Il matrimonio è stato celebrato a Palermo, una città molto cara alla coppia e a cui hanno preso parte anche i figli di Schillaci, Jessica, Mattia e Nicole, e Alberto, il figlio di Barbara.

I primi due sono arrivati dalla storia d’amore con Rita Bonaccorso, il terzo invece è frutto della relazione con una donna di nome Prisca. “La Juventus non mi perdonò la decisione di separarmi da mia moglie: non dovevo farlo così, senza tanti riguardi”, ha raccontato Schillaci in una vecchia intervista rilasciata ad “Affari Italiani” a proposito delle sue storie d’amore.

L’ex compagna Rita Bonaccorso: “Lui mi tradiva”

Nel corso degli ultimi anni, benché Schillaci si sia rifatto una vita con Barbara Lombardo, i rumors e le indiscrezioni sul suo passato sentimentale si sono moltiplicati. Ad esempio l’ex compagna Rita Bonaccorso, è arrivata a sostenere la tesi secondo cui il campione l’avrebbe tradita con un’altra donna in passato: “Lui mi tradiva e mi dava per scontata” aveva confessato l’ex di Schillacci, spiegando che l’infedeltà di Totò fu il motivo principale che li portò ad un’inevitabile rottura. Da quel momento, infatti, la decisione di lasciarsi e per ripicca, come rivelato in una intervista alla Gazzetta, “di tradirlo con Lentini (Gianluigi, all’epoca calciatore del Torino, NdR) …”.

Tornando, invece, all’attuale moglie, Barbara Lombardo, sappiamo che lavora come dentista e che vanta una breve ma significativa parentesi nel mondo della moda. Schillaci è innamoratissimo di lei e non ha mai gradito l’eccessivo rumore sulle sue precedenti storie, usate dai media a suo dire per il solo scopo di fare audience: “Tutta questa storia ha fatto male alla mia famiglia. Io sono sposato con Barbara Lombardo, che amo”.



