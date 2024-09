Totò Schillaci, chi sono i figli Jessica, Mattia e Nicole: nati da due relazione diverse

Non è riuscito a compiere 60 anni, Toto Schillaci morto ieri, 18 settembre 2024, a seguito delle complicanze della malattia che lo affliggeva da anni. Al suo fianco la moglie Barbara ed i tre figli Jessica, Mattia e Nicole: chi sono i figli di Totò Schillaci? Il grande campione in molte interviste ha sempre spese bellissime parole per loro dimostrando di essere un padre fiero ed orgoglioso.

I figli di Totò Schillaci sono Jessica, Mattia e Nicola. I primi due sono nati dalla relazione con Rita Bonaccorso mentre l’ultima è nata da una successiva relazione. Il primogenito è Mattia Schillaci, non si con esattezza quanti anni ha. Studia Odontoiatria all’Università Fernando Pessoa in Portogallo. Sulla sua vita privata non si sa molto, ha un profilo Instagram ma non è molto attivo. La seconda figlia nata sempre dalla relazione con la Bonaccorso è Jessica Schillaci. Anche su di lei le informazioni sono pochissime, è un’infermiera ed è appassionata di scrittura. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzata. Infine sulla terzogenita Nicole Schillaci, invece, non si ha nessuna informazione.

Jessica, Mattia e Nicole Schillaci, figli di Totò Schillaci: il loro dolore per la morte del padre

La morte di Totò Schillaci ha creato profondo dolore e sconcerto nel cuore dei tanti tifosi che lo hanno amato e apprezzato giocare in Nazionale, soprattutto nel famoso Mondiale del 1990 ma anche in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo come personaggio televisivo. I figli di Totò Schillaci, Jessica, Mattia e Nicole, invece, hanno voluto affidare il loro doloroso addio al padre ad un post su Facebook. A parlare per tutti è Jessica: “Ci avete mai pensato alle lacrime? Sì, alle lacrime di tristezza? A quelle correlate al modo in cui esprimiamo dolore? Sì a quelle di rabbia? Le lacrime brutte, non quelle belle. Quelle talmente brutte che ti annegano. Ti tolgono il fiato. Ti “regalano” singhiozzi”