Barbara Mastroianni e Flora Carabella, figlia e moglie Marcello Mastroianni/ La separazione

Barbara Mastroianni e Flora Carabella sono state la figlia e la moglie del celebre attore Marcello Mastroianni. La compagna, figlia del compositore Ezio, cominciò il suo percorso artistico all’Accademia nazionale d’arte drammatica, per poi passare alla Compagnia del Teatro di Roma sotto la guida di Orazio Costa e il regista Luchino Visconti. Flora Carabella interpretò Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello, dopodiché incontro Marcello Mastroianni, con cui salì all’altare nel 1950.

Dalla storia d’amore con il laziale nacque la figlia Barbara (1951-2018), anche lei poi attivamente impegnata nel mondo dello spettacolo come costumista. Flora Carabella e Marcello Mastroianni si separarono di fatto nel 1970, senza però concretizzare ufficialmente il divorzio.

Barbara e Flora Carabella, figlia e moglie Marcello Mastroianni: storia di una famiglia allargata

Barbara Mastroianni è stata la figlia del grande Marcello Mastroianni e della sua prima moglie Flora Carabella. In nome di una famiglia allargata, la figlia dell’attore accettò come sorella Chiara, la ragazza che il papà ebbe dalla storia d’amore con Catherine Deneuve. Chiara divenne con il tempo persino la sua migliore amica. E anche lei, insieme a Barbara, fu al fianco del padre nei suoi ultimi momenti di vita. Barbara Mastroianni, considerata una persona schiva ma molto appassionata al suo lavoro, non gradiva parlare pubblicamente del padre, salvo una volta averlo descritto come un fanciullo eterno dentro e fuori dal set cinematografico.

