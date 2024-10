La storia del cinema italiano è forgiata da grandi attori e attrici che ancora oggi, a distanza di tempo, occupano un posto di rilievo nell’immaginario comune e degli addetti ai lavori. Tale pregio appartiene ovviamente anche al grande e compianto Marcello Mastroianni, tra i volti più carismatici del grande schermo. Lo ricorda, in occasione del centenario dalla sua nascita, anche sua figlia Chiara Mastroianni come riporta Spettacolo Mania.

Malattia Marcello Mastroianni, cos’è il tumore al pancreas/ Cause, sintomi e prevenzione

“Era geniale, arrivava la mattina e diceva: ‘Vediamo cosa c’è nel cestino’, era tutto un gioco per mio padre. Il set era il posto dove si sentiva più sereno, mai visto qualcuno così felice di andare a lavoro; come se il cinema per lui fosse una vacanza”. Queste le parole di Chiara Mastroianni – figlia di Marcello Mastroianni – che ben rappresentano non solo il valore affettivo ma anche la grandezza dell’attore dal punto di vista professionale: “Ovviamente si impegnava sempre nel suo lavoro, ma lo faceva con leggerezza e semplicità”.

Marcello Mastroianni, chi sono i genitori Ottone e Ida Irolle?/ Lavoro, figli e causa morte

Chiara Mastroianni e il ricordo di papà Marcello: “Grazie ai suoi film…”

Proseguendo nel ricordo di suo padre, Chiara Mastroianni – figlia di Marcello Mastroianni – ha spiegato anche il suo personale modo di mantenere sempre fresca la memoria e rispolverando anche le immagini del compianto attore che lei per ovvie ragioni non ha potuto vivere in prima persona, come la gioventù. “Mi manca tanto, però rivedo tutti i suoi film e le interviste; questa è la cosa magica del cinema, puoi rivedere senza fine qualsiasi film”. La figlia di Marcello Mastroianni ha dunque aggiunto: “Io non l’ho mai conosciuto da giovane, invece così posso rivedere papà e rispondere alla domanda: ‘Ma come erano i miei genitori da giovani?’. Quello è quindi un inizio di risposta”.