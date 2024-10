Carismatico come pochi, magnetico nelle sue molteplici interpretazioni che abilmente spaziavano tra personaggi seriosi, umorismo e ironia. Stiamo parlando di Marcello Mastroianni, tra i volti più iconici del cinema italiano e protagonista di una carriera costellata di successi, attestati di stima e premi. L’attore si è spento troppo presto, all’età di 72 anni: complice la malattia che lo attanagliava da tempo ovvero un tumore al pancreas.

Ma cos’è il tumore al pancreas, malattia di Marcello Mastroianni? Parliamo di una patologia piuttosto invasiva che rese gli ultimi anni di vita dell’attore un calvario. Nonostante le sofferenze, riuscì comunque ad ultimare il suo ultimo lavoro: il film ‘Viaggio all’inizio del mondo’. Spesso si trovava però a recitare in condizioni difficoltose, provato – come racconta Wikipedia – dal ciclo di fleboclisi che ripeteva almeno 3 volte al giorno.

Tumore al pancreas, malattia Marcello Mastroianni: cause e sintomi della patologia

Vediamo però nello specifico cos’è il tumore al pancreas, malattia di Marcello Mastroianni; siamo nell’ambito oncologico, riferito all’organo e che può tramite metastasi ampliarsi anche ad altre parti del corpo. Pur essendo una malattia diffusa per diversi fattori, non sono ancora certe le cause che possono condizionare il generarsi del tumore al pancreas. Diversi studi hanno però analizzato le matrici che più di altre aumentano la percentuale di contrarre la malattia. Dal fumo all’abuso di alcol, passano per una dieta non proprio equilibrata; questi alcuni dei fattori che incidono sulla formazione della patologia.

Per quanto concerne i sintomi del tumore al pancreas – malattia di Marcello Mastroianni – anche in questo caso il ventaglio è piuttosto ampio e non per forza il medesimo malessere è sempre legato alla patologia in questione. Dal forte dolore addominale al senso di inappetenza; la prevenzione ovviamente passa per uno stile di vita sano e che quindi escluda dipendenze quali il fumo e l’alcol.