Barbara Palombelli punzecchia Mastella/ “Eri il capo della Rai, mi hai licenziato!”

Curioso botta e risposta ieri sera a Stasera Italia tra Barbara Palombelli e Clemente Mastella. Nel corso del dibattito sul ddl Zan, la padrona di casa ha lanciato una frecciatina al sindaco di Benevento, ricordando un evento del passato che non sembra aver mai dimenticato, la sua esperienza in Rai…

«All’epoca Mastella era il vero capo della Rai», l’affermazione di Barbara Palombelli. «No», la replica di Clemente Mastella scuotendo la testa, ma la conduttrice ha ribattuto senza mezzi termini: «Come no. Eri il capo della Rai, mi hai pure licenziato dalla Rai. Me lo ricordo come se fosse ieri». Una super stoccata, insomma…

Enrico Montesano/ “Draghi? Elite che governa il mondo, vogliono iniettarci microchip”

SIPARIETTO BARBARA PALOMBELLI-MASTELLA A STASERA ITALIA

Ma non è tutto. Barbara Palombelli ha ricordato un altro aneddoto: la conduttrice infatti ha ricordato al sindaco di Benevento le presenze e le esibizioni di Beppe Grillo alle feste dell’amicizia e dei giovani democristiani organizzate proprio da lui. Ecco la sua replica: «Sì, veniva, veniva. Ricordo una festa a Verona, suscitò un gran casino. Partecipava, non aveva la fobia della Democrazia Cristiana». Fino al curioso aneddoto condito di frecciata al comico: «Io ai tempi inviavo i torroncini di un paesino della mia provincia. Li inviavo un po’ a tutti. Lui andò in tv al sabato sera e disse ‘Mastella ci vuole corrompere’. E fece vedere la scatoletta. Dopo quell’episodio non me li fece mai tornare indietro. Se li era fregati».

Michele Bravi/ “Con papà ho sempre avuto un rapporto complesso, ora sono un uomo”

LEGGI ANCHE:

Milena Vukotic/ “Mio marito Alfredo Baldi lo conobbi così. Penso sempre alla mamma”

© RIPRODUZIONE RISERVATA