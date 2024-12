Oroscopo Branko, previsioni 15 dicembre 2024: bene Ariete e Pesci

Nuovo appuntamento con la rubrica dell’esperto di astri, secondo l’Oroscopo Branko non mancheranno grandi novità e sorprese nelle prossime ore per vari segni dello zodiaco. Stando alle previsioni di domenica 15 dicembre 2024 su Rds, ci saranno grossi cambiamenti per molti segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci:

ARIETE: le tensioni degli ultimi tempi si attenueranno lasciando spazio a una tranquillità nei rapporti, cercate di approfittare di questo momento per chiarire eventuali malintesi e gettare le basi per nuovi eventi futuri.

TORO: la vostra tenacia sarà messa a dura resistenza, affrontate le sfide con la solita calma che vi contraddistingue, tutti gli ostacoli solitamente rappresentano un’occasione per rinascere e tenetelo a mente.

GEMELLI: sarete stimolati da nuovi progetti in arrivo, sentirete la necessità di comunicare e magari anche sfogarvi con qualcuno in queste ore, cercate di stringere delle nuove amicizie in questo periodo.

Sempre intervenendo sulle frequenze di Radio Rds, l’esperto di astri ha aggiornato i suoi seguaci con gli ultimi aggiornamenti dal punto di vista astrale, stando all’Oroscopo Branko sono in serbo grosse novità anche per Leone, tra gli altri segni, pronti ad abbracciare un periodo colmo di novità.

LEONE: la vostra creatività sembra vivere un momento d’oro, sfruttatela per arrivare dove volete o dare il via a un nuovo bel progetto! Sentirete il bisogno di esprimere voi stessi e di lasciare un segno nel mondo, non abbiate paura di osare e di dare ascolto ai vostri sogni.

VERGINE: il senso pratico vi darà una mano, sarà una sorta di guida per voi, cercate solo di non essere troppo rigidi e di concedervi un po’ di sano relax, fate riposare anche la mente, non arrivate privi di energie al termine delle giornate.

PESCI: siete molto sensibili e dunque empatici nei confronti degli altri, cercate di dare una mano a chi ha bisogno in questo momento, siete pronti a dare sostegno.