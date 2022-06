Barbara Pasetti, avv. Anrò “Ordinanza? Un colpo”/ “Chiesto accesso a dati grezzi”

A parlare nelle passate ore ai microfoni di Iceberg Lombardia è stato anche il legale difensore di Barbara Pasetti, la donna in carcere per estorsione e omicidio di Gigi Bici. L’avvocato Irene Anrò. Con in mano il faldone, parte della documentazione a supporto dell’ordinanza notificata nei giorni scorsi. A proposito della seconda ordinanza che ora vede la Pasetti formalmente indagata anche per l’omicidio di Luigi Criscuolo detto Gigi Bici, come Barbara replica a queste gravissime accuse? “Come potrà capire non abbiamo avuto ancora modo di leggere tutte le carte a supporto delle nuove accuse. Ci sarà modo nei prossimi giorni e prepareremo l’attività difensiva”, ha commentato.

Quando la notizia della nuova ordinanza ha raggiunto Barbara Pasetti, “è rimasta molto colpita, dobbiamo valutare ancora tutto insieme”, ha spiegato il legale della 44enne di Calignano. E rispetto all’accusa di omicidio, il legale ha precisato: “Attualmente la sua posizione non è modificata, dobbiamo ripeto valutare tutto ciò che è a supporto della nuova ordinanza”.

Barbara Pasetti, parla l’avvocato Anrò: la posizione della sua assistita

Come è giusto che sia l’avvocato difensore di Barbara Pasetti è stato abbottonatissimo in merito all’ultimo importante colpo di scena relativo al caso di Gigi Bici. Per gli inquirenti ci sarebbero delle prove importanti a carico della Pasetti, che andrebbero a collocarla sul luogo del delitto, a partire dalla pistola usata per uccidere Criscuolo e sulla quale ci sarebbero le impronte della donna. “Verificheremo tutto, abbiamo chiesto anche di avere accesso ai dati grezzi delle sostanze biologiche, ematiche e ciò che la procura ritiene di aver repertato e oggetto dell’esame della polizia scientifica e sarà nostra cura valutarlo col dottor Linarello (consulente della difesa, ndr)”.

Dopo la notifica della seconda ordinanza, come ha trovato la sua assistita in carcere? “Come qualunque persona a cui viene notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio. Non ha pianto in mia presenza ma è stato un colpo importante”. Per i prossimi giorni aveva annunciato un interrogatorio (oggi intanto si è svolto l’interrogatorio di garanzia) ed al momento starebbero valutando la possibilità di poter essere sentita dal pubblico ministero.











