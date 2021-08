Barbara Pozzo, moglie Ligabue/ “Il nostro incontro casuale, ma travolgente”

Barbara Pozzo è la moglie di Ligabue, il rocker di Correggio. Un grande amore quello che lega la donna al cantautore; i due sono felicemente sposati dal 2013 e dalla loro unione è nata anche la figlia Linda. Discreti e riservati, Luciano e Barbara hanno deciso di sposarsi in gran segreto con una cerimonia intima all’interno del comune di Correggio lontani da occhi indiscreti e dalle luci del mondo dello spettacolo. Dopo il matrimonio civile, i due hanno festeggiato con pochissimi amici in un locale storico della città Caffè Arti e Mestieri a cui il cantante è molto legato. Ma chi è la donna che ha rapito il cuore dell’amatissimo rocker? Barbara Pozzo è una ex fisioterapista oggi diventata scrittrice con il libro “La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia” diventato un grandissimo successo.

Luciano Ligabue/ Dall'amore con Barbara Pozzo alla conquista degli stadi

Non solo, la donna ha anche un sito SomeBliss dove dispensa consigli agli utenti circa la felicità e come vivere meglio. L’incontro con Ligabue è avvenuto per puro caso come ha raccontato proprio la donna in una delle poche interviste rilasciate alla stampa: “mi chiamarono per sostituire il suo fisioterapista. Come “paziente” numero uno mi ha incoraggiato con il libro”.

LIGABUE/ "Il momento più bello? La nascita dei miei figli, dopo averne persi due"

Barbara Pozzo e Ligabue: “Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda”

Barbara Pozzo ricordando il primo incontro con il marito Ligabue ha anche rivelato: “l’incontro è stato casuale, ma almeno per me travolgente. È successo a Treviso prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar, anche se in passato avevo già lavorato con personaggi famosi. Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda ho capito di aver incontrato la persona che mi avrebbe completato”.

Dopo quell’incontro i due hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi e diverse sono le canzoni che il rocker di Correggio ha dedicato alla sua amata. A rivelarlo proprio la donna in una intervista concessa a Milano Weekend: “alcune sono dedicate a me e mi toccano profondamente. Una in particolare è ‘Metti in circolo il tuo amore’: sento molto questo messaggio”.

Barbara Pozzo, moglie Ligabue/ "Ero la sua fisioterapista, toccandolo ho sentito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA