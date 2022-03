Barbascura X e Andrea Boscherini, Pechino Express 2022/ “Gli Scienziati” nella bufera

Barbascura X e Andrea Boscherini, la polemica con Nikita Pelizon a Pechino Express 2022

Barbascura X e Andra Boscherini sono “Gli Scienziati” di Pechino Express 2022. Nel programma condotto da Costantino della Gherardesca i due si sono subito messi in mostra per un’improbabile condizione fisica e tante idee da sviluppare nel corso del cammino. Ha fatto molto scalpore di recente una mossa non proprio da fair-play da parte di Barbascura X. Infatti, il divulgatore scientifico ha nascosto, secondo lui in maniera involontaria, le istruzioni che avrebbe consentito a Nikita Pelizon ed Helena Prestess (“Italia-Brasile”) di raggiungere la destinazione. E’ stata proprio l’attrice italiana ad andare in escandescenza, una volta scoperto il gesto malandrino. Barbascura X si è difeso commentando il post Instagram della pagina ufficiale del programma negando e buttandola sul ridere.

Barbascura X e Andrea Boscherini, "Gli Scienziati" di Pechino Express/ Sono scorretti?

Chi sono Barbascura X e Andrea Boscherini?

Barbascura X è di Taranto ed è un chimico, ma anche scrittore e musicista. Laureato in chimica organica con un dottorato in chimica verde, si definisce “un pirata, satiro e procrastinatore seriale”. Inoltre è seguitissimo sui social, in particolare tramite il canale YouTube. Quanti anni ha? 34 ed è un ragazzo estroso e poliedrico. Il suo compagno d’avventura per Pechino Express 2022 è Andrea Boscherini, esperto di scienze naturali. Nato a Bagno di Romagna, è definito dal suo compagno d’avventura “l’uomo dei boschi”. Come si sono conosciuti? Un anno fa, per lavoro. I due hanno condiviso viaggi ed escursioni nei boschi da quel momento e ne hanno studiato la fauna. Inoltre Andrea ha una forte passione per gli animali, in particolare è affascinato da lupi, cervi e serpenti.

