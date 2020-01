Barboncino, chi è/ Video Indizi: “Ho un approccio mascolino” (Il Cantante Mascherato)

Barboncino, chi è? Questo è l’interrogativo che tutti i telespettatori e i fan de “Il Cantante Mascherato”, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno e giunta alla sua seconda puntata, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 17 gennaio, su Rai Uno, si stanno ponendo. Ha incuriosito tutti la sua performance canora della scorsa settimana, quando ha intonato “Rolling in the deep” di Adele, ricevendo gli applausi convinti di pubblico e giuria, che non ha esitato a sottolineare la perfetta conoscenza e pronuncia della lingua inglese da parte del personaggio che si cela sotto il travestimento. Tante le ipotesi sollevate dagli stessi giurati: da Alexia a Baby K, passando per Lodovica Comello, Nina Zilli e Noemi. Difficile, anche in virtù della voce camuffata dalla regia quando i personaggi si rivolgono al pubblico e del nuovo modo di cantare che essi hanno appreso grazie alle lezioni impartite loro dai vocal coach del programma, sbilanciarsi troppo. Sui social network, in ogni caso, c’è chi non ha perso tempo, portandosi avanti e lanciando le candidature più disparate, financo ricevendo qualche rimbrotto da parte di altri utenti e accendendo alcune piccole polemiche in merito alle carriere degli artisti menzionati. Se una trasmissione è in grado di scaldare gli animi in questo modo, ha già vinto in partenza.

BARBONCINO, CHI È? I TRE INDIZI…

A proposito di dubbi e ipotesi in merito all’identità del vip che si nasconde dietro la maschera del barboncino nella trasmissione “Il Cantante Mascherato”, vale la pena riassumere i tre indizi rilasciati dallo stesso nel corso della prima puntata e pubblicati anche sul profilo Instagram ufficiale del programma. Quello che insospettisce di più, va da sé, è il primo dei tre: “Nella vita di tutti i giorni ho un approccio molto mascolino”. Questo, innanzitutto, chiarisce, senza lasciare spazio a eventuali perplessità o colpi di scena, il sesso del personaggio: si tratta dunque di una donna, capace probabilmente di prendere la vita di petto senza farsi intimidire dalla stessa. Su questo aspetto, i tre nomi più gettonati da parte degli utenti di Instagram sono Alexia, Arisa ed Elisa. Tutte e tre sanno cantare bene in inglese, la prima e la terza in particolare, mentre la voce della seconda, a orecchio, è quella che a molti ha ricordato le tonalità tipiche della vincitrice del Festival di Sanremo 2014 con il brano “Controvento”. L’artista misteriosa spiega poi di aver “lavorato tanto” nella sua vita e di avere “una grande voglia di mettermi alla prova”: due indizi che dicono tutto e niente, ma che hanno generato le ipotesi Jo Squillo, Karima, Fiordaliso e Rita Pavone. Fra tutte queste intuizioni, vi sarà anche quella corretta?





© RIPRODUZIONE RISERVATA