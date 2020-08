Barca migranti prende fuoco, forse vittime/ Crotone: 6 dispersi, 2 finanzieri feriti

Paura al largo di Crotone nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, dove una barca con a bordo decine di migranti ha preso fuoco durante le operazioni di trasferimento sulle unità navali della Capitaneria di Porto. A darne notizia è l’agenzia di stampa Ansa e il quotidiano Open anche se al momento non si conoscono ancora le cause che avrebbero portato all’esplosione delle fiamme. Stando alle prime notizie, sull’imbarcazione si sarebbe verificata prima una esplosione causata, con ogni probabilità, dalla presenza di carburante a bordo. Sul posto sono intervenute le unità della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di Finanza che si stanno occupando delle operazioni di recupero delle persone finite in mare. Sebbene al momento non ci siano notizie certe in merito, non è del tutto esclusa la presenza di possibili vittime. Sul posto, spiega l’Ansa, è sopraggiunto anche un aereo della Guardia costiera per tutte le operazioni di soccorso. Solo nei giorni scorsi al porto di Crotone erano sbarcati ulteriori 61 migranti tra cui due donne e 10 minori.

BARCA MIGRANTI PRENDE FUOCO: 6 DISPERSI

Sono in corso le operazioni per appurare le cause che oggi hanno portato all’esplosione e al successivo incendio di una barca con a bordo migranti a Crotone. Stando alle ultimissime notizie rese note da Il Gazzettino, al momento sei migranti risulterebbero dispersi in seguito all’incidente mentre due finanzieri che stavano assistendo l’imbarcazione sono rimasti feriti. E’ quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti dei soccorritori secondo cui i due uomini della Guardia di Finanza sarebbero già stati affidati alle cuore del 118. Uno avrebbe riportato una frattura ad una gamba mentre il collega sarebbe rimasto ustionato dalle fiamme che sono divampate in seguito all’esplosione sulla piccola imbarcazione. In seguito allo sbarco di tre giorni fa, le persone soccorse provenivano in gran parte da Iran, Turchia ed Egitto. Tutte erano in buona salute ed erano state trasferite presso il Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto e sottoposte a tampone.



