Tony Effe dito medio alla Guardia di Finanza/ “È che i pastori tedeschi sono infami”

Tony Effe e lo strano rapporto con la Guardia di Finanza. Il rapper della Dark Polo Gang, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, ha fatto il dito medio ad alcuni agenti mentre era in aeroporto. È stato lo stesso artista a mostrarlo nelle sue Instagram Stories. Dopo aver fischiato ad un cane poliziotto per richiamare la sua attenzione, visto che stava andando via con degli agenti, Tony Effe ha mostrato il dito medio in primo piano. E ha esclamato: «‘sto infame». Il gesto forse non è piaciuto ai fan che amano gli animali, perché poi è arrivata una precisazione del trapper. «Ah regà, non ce l’ho con i pastori tedeschi. Sono cani bellissimi, fantastici. È che sono un po’ infami, capito? Non lo fanno apposta, non è colpa loro». Dal membro di una band che nei suoi test parla spesso di droga e sostanze stupefacenti forse non c’era da aspettarsi altro. Di fatto comunque Tony Effe sui social ha ribadito la sua idea: «Ci vediamo a Caorle. Chi non viene è un infame, un pastore tedesco».

TONY EFFE DITO MEDIO ALLA GUARDIA DI FINANZA

Ma Tony Effe è abituato a far parlare di sé. Ad aprile, ad esempio, è stato protagonista di una violenta rissa fuori da un noto locale del centro di Roma. L’ex fidanzato di Taylor Mega fu beccato nel bel mezzo di una scazzottata all’esterno di un pub. Arrivò a scagliare contro qualcuno un paletto di ferro raccolto fuori dal locale, come mostrarono le immagini di Tabloit.it. Con lui il “collega” della Dark Polo Gang, Wayne Santana, e un gruppo di ragazzi destinatari di quel lancio. Sempre fuori dal coro, Tony Effe nei mesi scorsi ha cavalcato l’onda della querelle sui fattorini e le mance pubblicando un video in cui dà una mancia di 100 euro, con tanto di appello. «Dark mance gang. Aiuta il prossimo anche tu». Intanto prosegue a gonfie vele la relazione con la modella Vittoria Ceretti, conosciuta durante l’ultima settimana della moda a Milano, subito dopo la fine della relazione con Taylor Mega.

