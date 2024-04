Barcellona si qualifica in semifinale se/ Champions League, risultati utili contro il Psg (16 aprile 2024)

BARCELLONA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… I RISULTATI CONTRO IL PSG

Il Barcellona si qualifica alla semifinale di Champions League? Il verdetto arriverà questa sera, alle ore 21:00, perché c’è in programma Barcellona Psg. La situazione di partenza sorride ai blaugrana: lo scorso mercoledì il Barcellona ha vinto 3-2 al Parco dei Principi e ha così un vantaggio non indifferente. Al Montjuic si riparte da qui: pareggio o vittoria sono risultati utili a un Barcellona che, persa la possibilità di vincere la Liga per il secondo anno consecutivo (a meno di un miracolo: deve recuperare 8 punti al Real Madrid) resta comunque in corsa per la Champions League, e per provare a prendersi una semifinale che non conosce da parecchio tempo.

Nelle ultime settimane il Barcellona è tornato a fare risultati importanti; ha trovato ritmo in campionato scavalcando il sorprendente Girona e in Champions League ha eliminato il Napoli, qualcuno ha collegato il fatto che la serie positiva sia cominciata nel momento in cui Xavi ha annunciato il suo addio a fine stagione, come se la squadra abbia trovato maggiore libertà mentale nell’affrontare le sue partite. Che sia vero o meno, adesso il Barcellona è davvero vicino alla qualificazione alla semifinale di Champions League anche se ovviamente non può dare per scontata la partita di ritorno contro il Psg.

COSA SERVE AL BARCELLONA: SI QUALIFICA SE…

I risultati utili al Barcellona per qualificarsi alla semifinale di Champions League sono due, e li abbiamo già detti: pareggio o vittoria, perché il 3-2 calato al Parco dei Principi pone i blaugrana davanti nel computo della differenza reti rispetto al Psg. Un compito che rimane non semplice ma che è certamente abbordabile; bisogna ricordare poi che in caso di sconfitta il Barcellona non potrebbe comunque qualificarsi entro i novanta minuti dei tempi regolamentari, questo perché dal 2021 la Uefa ha cancellato la regola secondo cui i gol segnati in trasferta avevano valore doppio.

Da questo punto di vista, possiamo dire che i tre gol segnati a Parigi siano ininfluenti: al Psg basterebbe anche uno 0-1 al Montjuic per portare il quarto di finale ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Se l’aspetto realizzativo non sorride al Barcellona, il fatto di avere due risultati utili su tre è invece un vantaggio soprattutto per il fatto di giocare in casa il ritorno; non sarà il Camp Nou (sotto ristrutturazione), ma comunque ci sarà quasi tutto lo stadio dalla parte di un Barcellona che vuole tornare a vivere le grandi emozioni della Champions League, ricordando che dopo l’ultimo trionfo europeo (era il 2015) la squadra ha vissuto più che altro delusioni precoci.











