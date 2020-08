Barletta, neonata abbandonata da 2 mesi/ Ancora in ospedale, attende l’adozione ma…

Nata lo scorso 5 luglio al Dimiccoli di Barletta, dopo quasi due mesi è ancora lì. La neonata è stata abbandonata dalla mamma, così fin dal giorno della sua nascita medici e infermieri si sono occupati di lei. Una storia amara emersa sulle pagine della “Gazzetta del Mezzogiorno”, che spiega le motivazioni dell’abbandono della madre. La donna ha deciso di non tenerla per motivi che sarebbero da attribuire a condizioni precarie di salute. Così, dopo due mesi di vita, la piccola è ancora nel reparto pediatrico Dimiccoli di Barletta. “Sta bene ed è continuamente monitorata e controllata nel reparto di Neonatologia e Pediatria”, assicura il direttore generale dell’Asl Bat Alessandro Delle Donne. “E’ protetta da cure amorevoli e solidarietà. Ci stiamo prendendo cura di lei, in attesa che si esprima il tribunale dei Minori, con l’augurio che il suo futuro possa essere più roseo”.

BARLETTA, NEONATA DA DUE MESI IN OSPEDALE…

Alla neonata abbandonata dalla mamma non mancano di certo le giuste attenzioni, ma è chiaro che la mancanza della madre si faccia sentire. Per la piccola si è mossa una dottoressa, che le ha comprato vestitini, body, magliette e calzini. Nel frattempo è stato nominato un tutore, allo scopo di favorire la sua adozione. Lo ha annunciato Ludovico Abbaticchio, ovvero il garante dei diritti del minore della Regione Puglia: “E’ una vicenda molto triste ma la piccola sta bene. Si trova in una struttura adeguata con il massimo delle cure. Il tribunale dei Minori ha già provveduto a nominare un tutore per tutto quello che attiene alla sfera giuridica della fattispecie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA