Incidente sulla Barletta-Andria: morti 2 giovanissimi/ Travolti in bici da un furgone

Gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Puglia, sulla strada Barletta-Andria: due ragazzi giovanissimi sono morti, ed uno versa in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni, sembra che il gruppetto stesse tornando da una festa, recandosi verso le proprie abitazioni in bicicletta. Attorno alle ore 5:00 di questa mattina, mercoledì 15 luglio, un furgone li ha travolti, uccidendone due e ferendo in maniera gravissima il terzo. Questi si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Bonomo di Andria dove è stato ricoverato in codice rosso. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso e chiamare gli uomini del 118, e al momento non è ancora stata chiarita la sua pozione. Lo scontro fatale si è verificato di preciso sulla Strada Statale 170, nel tratto che da Barletta porta ad Andria, e l’impatto sarebbe avvenuto all’altezza del distributore di benzina della Esso. Sembra che il trio stesse viaggiando su una stessa bici elettrica, quando appunto un veicolo li ha travolti.

INCIDENTE SULLA BARLETTA-ANDRIA: DUE MORTI. INCIDENTE ANCHE SULL’A 14

Due sarebbero morti sul colpo, mentre il terzo lotta fra la vita e la morte. Sul posto si sono recati dopo pochi minuti i carabinieri e la polizia di stato locale, che hanno iniziato immediatamente le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da segnalare un altro incidente, fortunatamente non mortale, avvenuto sull’autostrada A14 nel tratto di Cesena, lo stesso dove pochi giorni fa un camion che trasportava dei cavalli era stato tamponato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, vicino al Casello del Rubicone, con un’auto che si è capottata mentre stava procedendo in direzione sud: feriti i quattro occupanti, trasportati al Bufalini non in pericolo di vita. L’incidente ha provocato circa due chilometri di coda, con il traffico che è stato deviato per qualche ora sulla terza corsia dopo che la prima e la seconda erano state chiuse per i soccorsi. Il conducente avrebbe fatto tutto da solo.



