Barù a L’Isola dei famosi?/ Jessica Selassiè: “Lo vedrei bene”, ma l’agente…

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia circa il possibile sbarco di Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca ed ex concorrente del Gf Vip 2021, a L’Isola dei Famosi 2022, reality show di casa Mediaset iniziato nella giornata di ieri. Il primo a fare l’associazione fra il reality isolano e il food blogger è stato Amedeo Venza, che attraverso il suo profilo Instagram, come sottolinea Biccy.it, ha dato la seguente flash news: “Barù potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate. L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”.

Peccato però che la notizia si sia rivelata, almeno per il momento, una fake news, visto che il manager di Barù, Ricky Palazzolo, l’ha smentita nel giro di poco tempo, definendola appunto una falsa notizia. In ogni caso sono molti coloro che vedrebbero bene il buon Barù a L’Isola dei Famosi anche per via della sua natura un po’ “selvaggia”, e fra i suoi fan vi è anche Jessica Selassiè, la vincitrice del Grande Fratello Vip. Ospite ad IsolaParty ha infatti fatto il nome del suo “amante” come “ipotetico concorrente”.

BARU’ A L’ISOLA DEI FAMOSI? JESSICA SELASSIE’: “LO VEDREI BENE”

E ancora: “A L’Isola dei Famosi vedrei bene Barù perché è un po’ uno spirito libero, anche dentro la Casa camminava sempre scalzo”. Poi la sorella di Lulù e Clarissa ha aggiunto: “Come donna, invece, vedrei Miriana Trevisan. Anche se lei L’Isola dei Famosi l’ha già fatta. Ma ha un carattere molto forte, quindi ce la vedrei bene”.

E Jessica Selassiè potrebbe mai partecipare a L’Isola dei Famosi? “Se io dovessi partecipare a L’Isola dei Famosi – la replica della Princess – la cosa che mi mancherebbe di più sarebbe la doccia. Credo che sarebbe l’unico disagio perché il digiuno non mi spaventa. Se io dovessi partire non sceglierei nessuna delle mie sorelle, ma partirei con mio fratello! Lui mi darebbe molta carica, Lulù e Clary hanno paura degli insetti e sarebbe un piagnisteo continuo”. In ogni caso, al momento Barù non rientra nei piani de L’Isola dei Famosi, ma nulla sarà da lasciare al caso nelle prossime settimane…

