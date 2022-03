Isola dei Famosi 2022, pagelle 1a puntata/ Jeremias già sul piede di guerra con Vaporidis, in nomination…

Pagelle Isola dei Famosi 2022, prima puntata: Ilary Blasi rimandata, Roger Balduino e Jovana Djordjevic deludono

Doveva cambiare tutto, ma in realtà non è cambiato niente. La pretenziosa promessa di Ilary Blasi si è sciolta come neve al sole nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. C’è ancora tutto il tempo per cambiare rotta, ma se il buongiorno si vede dal mattino proprio non ci siamo. Apriamo dunque le pagelle con un commento al look della padrona di casa, che si presenta in studio con una coroncina che su Twitter le vale l’appellativo di The Queen. Un’esagerazione. Questo e poco altro da aggiungere su Ilary, sempre e comunque apprezzata dal suo pubblico. Voto 6.

Per quanto riguarda le coppie della nuova edizione i più chiacchierati sono senza dubbio Roger Balduino e Jovana Djordjevic. Il “belloccio” dell’Isola dei Famosi 2022 scalpita fin dalle prime battute e sui social vola grazie ai suoi scatti. Avrà altro da mostrare in Honduras? Voto 5.

Lory del Santo crea il “caso” Cicciolina durante le nomination, dicendo di non conoscerla per poi tornare sui suoi passi e ritrattare. Perché? Voto 5. Vladimir prova a mettere un po’ di pepe sulla questione ma il siparietto che ne scaturisce è davvero scontato. Gustavo e Jeremias Rodriguez si prendono invece un po’ troppo sul serio, ma perlomeno danno la sensazione di volersi vivere quest’Isola dei famosi fino in fondo. Voto 6 anche per quella “sfida” che Jeremias ha lanciato a Nicolas Vaporidis sul finire della puntata per il mancato saluto.

Scendiamo di due punti con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Lei è davvero troppo invadente nei confronti del ragazzo, a tratti risulta persino fastidiosa. Sicuramente la coppia potrà dare qualcosa al programma in termini di entertainment ma ci aspettiamo di più e soprattutto qualcosa di diverso. Voto 4. Ci sono poi Marco Melandri e Ilona Staller, una coppia a prima vista mal assortita. Voto 4. E ancora Clemente Russo e Laura, Marco Cuculo e Lory Del Santo, coppie un po’ stanche prima ancora di iniziare. Ci faranno ricredere? Voto 4. La nota lieta si chiama Cloè D’Arcangelo, amica della naufraga Estefania Bernal. Purtroppo, però, non è sull’Isola.

