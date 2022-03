Barù attacca Lulù “Mi sono subito le tue bizze per due mesi e mezzo”/ Lo sfogo prima finale…

I dubbi di Barù sulle principesse

Nel corso dell’ultima trasmissione radiofonica, Jessica, Lulù e Sophie, rispondendo alle domande dai social, hanno ammesso che uno dei loro rimpianti è quello di non essere riuscite a chiarire con Nathaly Caldonazzo, prima della sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Le loro parole non hanno convinto Barù, che negli ultimi giorni appare estremamente dubbioso su suoi coinquilini. Nel corso della preparazione della cena, il nobile toscano ha voluto dei chiarimenti dalle tre ragazze: “Se Nathaly fosse stata qui, cosa le avesti detto?”, ha chiesto a Jessica. La principessa ha spiegato che, dopo aver ricevuto delle scuse, avrebbe cercato di recuperare il loro rapporto in quanto il litigio era nato da una stupidaggine in cucina. Sophie ha detto che, nonostante l’affetto per Nathaly, si è sentita in dovere di difendere le sorelle Selassié, ma ha ammesso di aver esagerato nei modi e per questo vorrebbe chiedere scusa.

Lulù infastidita dalle domande di Barù

Nonostante le spiegazioni delle principesse, Barù ha continuato ad avere dei dubbi: “Mi sembra strano il momento, all’ultimo…”. “A me non piace stare a pensare ancora: “questo ha fatto, quello ha detto”… non mi piace. Mi dispiace affrontare un discorso del genere”, ha risposto Lulù, un po’ infastidita dall’insistenza del nobile toscano. Barù ha quindi cercato di motivare le sue domande: “Siccome vi sto conoscendo forse adesso bene, avevo delle domande sul vostro carattere sul vostro essere. Mi sono subito le tue bizze per due mesi e mezzo. Scusami se ti sto dando fastidio con le mie domande, ma valuto la nostra amicizia. Voglio sapere con chi ho a che fare”. Immediata la replica di Lulù: “Noi siamo come ci vedi”. Ma nonostante tutto, Barù ha ancora dei dubbi: “Lo spero, mi sembra tutto molto opportuno in vista della finale”. “Sei libero di pensare come desideri”, ha concluso Jessica.

