Barù choc “Gf Vip? Non lo rifarei”/ Alfonso Signorini spiazzato: “Ti sei pentito?”

Barù Gaetani è arrivato terzo al Grande Fratello Vip, ma non rifarebbe l’esperienza del reality. È stato lo stesso concorrente a dirlo quando ha fatto il suo ingresso nello studio del programma, raggiungendo (e gelando con la sua risposta) Alfonso Signorini. “Neanche io l’avrei detto che saresti arrivato terzo, secondo o primo”, ha detto il conduttore. “Neppure io. Ma pure due settimane erano troppe”.

La gente però ha imparato ad amarlo per la sua genuinità, una dote rara, come ha riconosciuto il conduttore. “Grazie perché sei aria fresca”, ha detto Alfonso Signorini. Lui dal canto suo ha ringraziato per essere stato capito, per poi raccontare di aver avuto alcuni giorni difficili.

Barù Gaetani “Gf Vip? Troppa roba…”

“Domani mi butto in mare”, ha rivelato Barù Gaetani, che non ha saputo dire quale ricordo porterà con sé. “Tanta roba, troppa roba”. Allora Alfonso Signorini gli ha chiesto se rifarebbe il Grande Fratello Vip: “No, mai. Non mi sono pentito, sono felice di averlo fatto, ma non lo rifarei”. Allora il conduttore gli ha ricordato che dalla prossima edizione ci sarà una sua foto nella Casa del Gf Vip, come del resto accade per tutti i concorrenti che hanno partecipato al reality nelle varie edizioni.

