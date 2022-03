Grande Fratello Vip 2021, finale/ Diretta e vincitore: Delia riabbraccia la madre, Alex e Soleil in coppia…

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta finale 14 marzo

Dopo sei, lunghi mesi, oggi, lunedì 14 marzo, in prima serata, Alfonso Signorini conduce l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 2021. Anche per l’ultima puntata della sesta edizione del reality show, accanto al conduttore, ci saranno le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con cui eleggerà il vincitore assoluto al termine di una serata lunga e ricca di sorprese ed emozioni. La finale del Grande Fratello Vip 2021 si aprirà con la chiusura del televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassiè. Se, infatti, Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Barù sono già i quattro finalisti, Giucas e Jessica scopriranno questa sera chi sarà il quinto finalista.

Dopo l’elezione del quinto finalista inizierà ufficialmente la serata finale. Dalle anticipazioni, pare che il meccanismo che porterà all’elezione del vincitore sarà totalmente diverso a quello delle edizioni precedenti. Probabilmente, tuttavia, non mancheranno le sfide l’uno contro uno.

Le sorprese per Jessica Selassiè e Giucas Casella

Grandi sorprese per i finalisti del Grande Fratello vip 2021, ma anche momenti musicali. Soleil Sorge e Alex Belli saranno i protagonisti di un passo a due mentre Jessica e Lulù avranno la possibilità di esibirsi sulle note di Selena Gomez insieme alla sorella Clarissa. Per tutti i concorrenti che sono riusciti ad arrivare alla fine di un viaggio incredibile, poi, non mancheranno le sorprese. Per Jessica ci sarà l’occasione di poter riabbracciare il fratello Christian che era già entrato nella casa per fare una sorpresa a lei e a Lulù lo scorso dicembre.

Giucas, invece, avrà finalmente l’occasione di riabbracciare il figlio James. Pur non amando apparire davanti alle telecamere, negli ultimi sei mesi, James ha fatto un’eccezione per il padre andando a trovarlo in casa ed inviandogli anche un videomessaggio in cui era insieme al suo bambino Giacomo. Ma le sorprese della finalissima non finiscono qui.

Tutte le sorprese per i finalisti del Grande Fratello Vip 2021

Naturalmente non mancheranno le sorprese per i finalisti del Grande Fratello Vip 2021. Per Delia Duran che è stata la prima concorrente ad aver conquistato la finale, oltre ad Alex Belli, ci sarà anche la madre di cui ha parlato spesso nella casa con le persone a lei vicine. Davide Silvestri, invece, avrà la possibilità di riabbracciare i genitori dopo aver incontrato, solo a distanza, il padre qualche mese fa.

Grande sorprese anche per Lulù Selassiè. La principessa che nella casa di Cinecittà ha trovato un grande amore, questa sera, avrà la possibilità di riabbracciare il fidanzato Manuel Bortuzzo che, pare, le racconterà tante cose accaduto in queste settimane in cui sono stati lontani.



