Barù cotto di Jessica Selassié?/ Sguardi imbarazzati “ora è sotto un treno per lei!”

Jessica Selassié e Barù potrebbero essere la vera sorpresa di questo Grande Fratello Vip 6. Se, infatti, finora il foodblogger ha sempre tentennato rispetto all’interesse della principessa etiope nei suoi confronti, asserendo convinto che non sarebbe mai nata alcuna storia tra loro né dentro ma neanche fuori la spiatissima Casa, adesso qualcosa sembra essere cambiato. Uno scambio di sguardi sognanti sarebbe secondo alcuni utenti del web la conferma che Barù sia ormai capitolato e che Jessica abbia fatto definitivamente breccia nel suo cuore!

Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica/ "Tu non sei normale, una scena ridicola"

A poche ore dalla finalissima del reality che decreterà il vincitore della sesta edizione, Jessica e Barù si sono ritrovati seduti, uno accanto all’altra, ad assaporare gli ultimi momenti insieme. Tra i due solo silenzi ed una canzone d’amore a fare da sottofondo alle poche parole scambiate. Questa volta però, a fare particolarmente rumore sono gli sguardi da parte del Vippone già finalista, il quale sembra voler racchiudere per sempre quel momento nel suo cuore.

Jessica Selassiè gela Barù "Ti bloccherò su Instagram"/ "Fuori di qui non ti vedrò"

Barù cotto di Jessica Selassié? Lo sguardo del Vippone non mente

Sullo sfondo di San Diego Serenade di Tom Waits, non sono passati inosservati gli sguardi di Barù fissi su Jessica Selassié, visibilmente imbarazzata. Un imbarazzo reciproco, durante il quale Barù, continuando a guardare la ragazza, ha intonato il brano commentando: “Peccato che non so cantare”. “Guarda che ce la puoi fare”, ha replicato lei sorridendo e continuando a guardarsi reciprocamente con occhi innamorati.

A commentare la presunta cotta in corso del finalista è stata anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che commentando il video del momento (potete vederlo cliccando qui) ha asserito: “Ma Barù ora sotto un treno raga…”. “Lui perso più di Jessy ormai”, le ha fatto eco un’altra utente social. “Non so come faccia a dire che non c’è nulla, Barù chi ti capisce è bravo”, ha commentato un ulteriore utente dopo aver visionato la breve ma significativa clip. Potrebbe presto arrivare il tanto desiderato e romantico colpo di scena?

Barù attacca agli autori e disegna un cazz* sul pallocino/ Caos al Gf Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA