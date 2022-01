Barù, debole per Jessica/ “Gianmaria se è tua amica non spingerla tra le mie braccia”

Barù Gaetani e la gag al GF Vip con le donne della Casa

Le personalità interessanti non mancano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, grazie soprattutto ai recenti nuovi ingressi che hanno aggiunto ulteriore pepe alle dinamiche del programma. Tra questi, spicca per l’impatto avuto dopo poche settimane dal suo ingresso Gherardo “Barù” Gaetani. L’uomo di origini nobili ha conquistato subito i compagni di viaggio e i telespettatori con una sottile ironia e con dei modi tranquilli e semplici, imponendosi fin da subito come uno dei preferiti dell’attuale edizione. Il nobile è riuscito a farsi notare anche nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso venerdì 7 gennaio.

Barù: "Katia e Soleil due str*nze!"/ GF Vip: "Manila rapita da loro, la usano"

Nonostante non abbia partecipato attivamente all’acceso confronto che ha caratterizzato l’inizio puntata, ha ascoltato con attenzione ogni parola dimostrando grande consapevolezza rispetto all’importanza del momento. Nel corso della serata il suo contributo è stato fondamentale per una simpatica gag con alcune donne della Casa. In particolare, è stata mostrata una clip dove diverse Vippone si esprimono in maniera piuttosto positiva verso di lui, anche dal punto di vista fisico. Per questa ragione Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Valeria Marini, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié.

L'oroscopo di Barù spaventa Manuel/ "Toro, amore negativo". E a Giucas dice che...

Barù, pronto davvero a lasciare la Casa?

Dopo un breve colloquio con le donne proprio sulle qualità di Barù Gaetani, quest’ultimo è stato invitato a raggiungere la stanza dove con la tipica ironia che lo caratterizza ha scherzato sulla questione. Il presentatore l’ha anche coinvolto in una sorta di gioco dove doveva essenzialmente scegliere la donna più seducente. Alla fine, ha deciso di premiare Valeria Marini, definita la più attraente.

Nonostante il brio e la spensieratezza l’uomo si è lasciato andare anche ad una incredibile confessione; starebbe infatti meditando di abbandonare la Casa, dimostrando quasi l’esaurimento di stimoli dopo sole 3 settimane di permanenza. Nel momento delle nomination per il preferito da rendere immune in vista della puntata odierna, ha deciso di fare il nome di Davide Silvestri, uno dei concorrenti con il quale ha legato maggiormente nel corso del suo breve percorso. Dopo la diretta non ha preso parte a situazioni particolari, se non alle sue solite gag e battute tra i fornelli e i giochi quotidiani. Nella prossima puntata sono attese maggiori novità in merito al suo futuro all’interno della Casa, soprattutto in virtù dei numerosi apprezzamenti nei suoi confronti.

Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ "Mi guarda con occhi diversi…"

La conoscenza in corso con Jessica Selassié

A distanza di qualche giorno, nella Casa del GF Vip sembra essere tornato un clima decisamente più respirabile. Barù Gaetani si è reso protagonista insieme ai suoi compagni, del nuovo gioco, “Colpevole o innocente?”, che si pone la finalità di scoprire attraverso domande del tutto casuali una serie di aspetti divertenti, imbarazzanti ma soprattutto inediti dei vari concorrenti. Quando è toccato a Barù, il nobile ha letto: “Fingo di avere un appuntamento per sfuggire alle situazioni”, facendo sorridere sin da subito Soleil Sorge. A gran voce, secondo i suoi inquilini sarebbe “Colpevole”. “E’ da lui, proprio!”, hanno commento in coro ed alla fine ha dovuto ammettere l’imbarazzante verità, sebbene sia stato giocosamente colpevolizzato dal resto della Casa.

Nel frattempo prosegue la conoscenza con Jessica Selassié, per la quale ci sarebbe un innegabile interesse reciproco. A fare il tipo per la nuova coppia è Gianmaria, ma Barù lo ha messo in guardia asserendo che se davvero tiene al bene della sua amica, non dovrebbe spingerla tra le braccia di un uomo così complesso come lui, sul piano dei sentimenti. “Qua non ho ancora capito chi mi vuole male e chi mi vuole bene”, ha scherzato Jessica. Barù, tuttavia, nei giorni scorsi aveva spiegato a Soleil e Sophie di non avere intenzione di creare una love story nella Casa solo per poter avere una clip. Avrà forse cambiato idea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA